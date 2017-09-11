竹市推「愛沒有距離」 鼓勵市民用明信片為社會注入暖流

各界一同將「愛沒有距離」明信片投入郵筒中，希望藉由活動，讓需要幫助的人得到正面的能量，面對各種挫折。（記者蔡彰盛攝）

2017-09-11 15:33

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為響應2017年世界自殺防治日主題「關鍵一刻，扭轉一生」，並喚醒民眾重視自殺防治議題，衛生局與新竹市生命線協會舉行「世界自殺防治日—愛沒有距離」活動記者會，宣導即日起至30日，透過明信片寫下一句簡單真摯的關懷，用小小溫馨舉動，帶給他人正面能量，一起做自殺防治守門人。副市長沈慧虹鼓勵市民一起為社會注入暖流，平常多花一點時間付出關心，都可能在關鍵時刻帶給他人正面力量，扭轉他們的人生。

新竹巿自殺死亡率每10萬人口11.9人低於全國平均每10萬人口16人，沈慧虹感謝每一位自殺防治網絡工作夥伴的付出，她表示，為讓有情緒困擾的市民在第一時間能夠得到幫助，衛生局委託新竹市生命線協會提供市民免費心理諮商與諮詢服務，幫助市民在關鍵時刻轉念，為人生帶來希望。

沈慧虹表示，生命是無價的，如果能雞婆一點、多一點關心周遭的人，都可能有機會挽救寶貴生命。人與人間的互動關懷，是最有能量的抗憂鬱秘方，希望藉由小小的明信片傳遞溫暖祝福，就算是來自陌生人的關心，都會讓人在低落的時候感覺到溫暖，而這樣簡單的舉動，相信每個人都能做到。她也呼籲不要輕忽親友情緒，若發現有人有自殺傾向，應及早尋求專業人士協助。

國軍新竹地區醫院精神科主任林俊龍表示，一部份選擇自殺的人並不是真的想要結束自己的生命，他們是藉由「自殺」行為或企圖對外在世界表達「我需要幫助」、「我很痛苦」、「我需要關心」的訊息；但也可能有些人是生理的因素，像是憂鬱症、久病不癒等，也會讓人試圖以自殺的方法來尋求解脫。

衛生局表示，掌握「守門人123」技巧，人人都可以成為自殺防治守門人，1問：主動關懷與積極傾聽。2應：適當回應與支持陪伴。3轉介：資源轉介與持續關懷。在生活當中多關心身邊的人、溫馨互動、一句問候、一個微笑，都能溫暖人心，甚至拯救一條生命。民眾如有任何問題，可洽詢社區心理衛生中心03-5234647，將有專人提供諮詢服務。活動內容可上衛生局官網查詢。