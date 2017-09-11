不拆了！ 民代偕地方保住86年古蹟鐵橋

舊橋緊鄰新橋，伴隨著火車行經，見證當年的鐵道歷史。（記者吳俊鋒攝）

2017-09-11 15:26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕有86年歷史的台南仁德區二層行溪舊鐵路橋，雖已列為市定古蹟，卻因被質疑有妨礙河川通洪之虞，引發存廢之議，立委王定宇與地方各界聯手，爭取保留，今天召開協調會，台鐵同意在安全維護的前提下，不再堅持拆除，搶救行動成功。

今天的協調會，王定宇邀請水利署第六河川局長連上堯、台鐵工務處副處長黃宗欣、文化部專門委員陳嘉瑞，以及地方各界等參加，集思廣益，為已經報請拆除的二層行舊鐵路橋請命。

仁德區長郭鴻儀表示，建於日治時期的二層行溪舊鐵路橋，跨越現稱的二仁溪，位在中洲河段上，1931年完工，約有240米，見證著台灣交通的發展歷史，很有保存的價值與意義，因此地方才會聯手搶救。

王定宇則說，舊橋會被喊拆，主要是距離新橋太近，僅約20米，溪水流經下游的舊橋墩時，會引起迴漩，衝擊到新橋墩，造成結構危害，但這可透過工程技術來克服，在兼顧河川安全與古蹟保存下，兩全其美地解決問題。

文化部以法律保護的觀點，重申不得貿然破壞古蹟，必須留住鐵橋，當地的中生里長葉清仁也允諾，將與社區人士認養，負責後續的環境清理工作；連上堯則強調，若有需要，會提供水利專業的協助。

在各界都爭取保留的情況下，代表台鐵出席的黃宗欣同意不再堅持拆除，但會編列預算，進行水位變化的監控，並提報養護、維修的計畫，讓新、舊橋樑的結構可以更安全。

根據市政府文化資產管理處的記載，二層行溪舊鐵路橋連結台南、高雄，是1927年國內展開南北兩段縱貫體路雙軌化工程期間所著手規劃；在當時直接興建複線橋樑的，原僅剩基隆河橋與這座舊鐵路橋，但前者已於2005年拆除，讓二層行溪舊鐵路橋更顯珍貴。