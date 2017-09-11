改善體操館、武術館規劃不全 宜縣府遭體育署打槍

宜蘭縣府向中央爭取2800萬元經費，改善縣立體操館（左）及武術館（右）硬體設施。（記者張議晨攝）

2017-09-11 15:22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣府向中央爭取經費，改善縣立體操館、武術館設施。教育部體育署署長林德福今率審查委員至場館會勘，孰料，縣府設備規劃未準備充裕，遭評審委員輪番質疑，最後因規畫方案疑慮太多，林德福當場要求縣府在1個月內重提完整規劃報告，才會核撥經費，場面尷尬。

台灣體操好手李智凱在世大運鞍馬項目奪下金牌，引起國人矚目，作為李智凱故鄉，宜蘭縣府也趁這波熱潮，向爭取中央2800萬元經費補助，改善現有體操館、武術館設施，盼在未來培訓更多的「李智凱」。

不過，縣府報告時，包括空調設備的容量大小、空氣流動、甚至未來的財務方面，均未提出具體規劃措施，還將署長林德福銜牌錯置，準備不夠用心而引發批評。

由於增設設備意味用電量大增，恐會加重縣府財務狀況，有委員質疑，規劃書內未見之後財務規劃，若用電、用水需求量暴增，每年的運作經費要從何而來？

評委提問讓台前縣府官員招架不住，無以應對，而聽取簡報的林德福及副縣長朱壽騫兩人，臉上則露出尷尬表情。林德福直言，原預計若設計方案無疑慮後，就能盡快核定經費，但顯然整體仍缺乏詳細規劃。

林德福說，1個月內縣府應依照體育署意見，重提規劃方案，署內則會給予規劃費補助，待規劃完成後，希望在今年底前就能核撥經費。