驚！麻豆老欉文旦樹 有3棵103歲

王佑鑫的這棵百年麻豆文旦樹，今年約有800台斤產量。（記者楊金城攝）

2017-09-11 14:51

〔記者楊金城／台南報導〕驚！麻豆竟還有百年文旦樹。柚農王佑鑫在麻豆磚井里種植的3棵老欉麻豆文旦樹號稱103年樹齡，如果屬實，將是麻豆文旦產業歷史的活見證。

全台灣現栽種的文旦品種就是「麻豆文旦」，台灣最早栽種文旦是約清康熙年前從福建移植到台灣嘉義、宜蘭種植，發揚光大則是清道光年間、西元約1850年在麻豆區北勢里買郎宅一帶種出改良後的「麻豆文旦」。

經查證麻豆買郎宅1棵百歲文旦樹，早在8年前就因淹大水枯死，一般認為是麻豆最後1棵百年文旦樹。

目前麻豆地區柚農栽種文旦樹齡30年以上即可稱老欉文旦，5、60年樹齡的麻豆文旦還不少，7、80年以上的麻豆文旦樹則相當稀少，柚農大多對外保密。

麻豆區長林振祿今聽到王佑鑫種有3棵103歲麻豆文旦樹，十分震驚，向柚農打探後，前大埕里長陳金旺可能也還有1棵百年麻豆文旦樹，林振祿說，麻豆如還有百年文旦樹將是讓人高興一件事，印證麻豆文旦起源歷史的珍貴資產，將請林業試驗所專家前來為老文旦樹鑑定樹齡。

44年次的王佑鑫在老家麻豆磚井里的柚園，從他祖父時代就開始種麻豆文旦，他說，9年前文旦園內還有同年代的9棵老文旦樹，請來國立中興大學、嘉義大學教授為其中1棵樹幹鑽孔從年輪調查樹齡，後來接到通知當時鑑定出柚樹有94年樹齡，讓他到今年則是103歲。

王佑鑫的9棵百年麻豆文旦樹，至今死了6棵，存活的3棵中有2棵因立枯病奄奄一息，僅有的1棵健康百年文旦樹今年還有700台斤產量，另有6棵80歲文旦樹，他說，老欉文旦樹要花更多心思照顧，希望救活2棵百年文旦樹。