彰縣府爭取設籍賺稅 CIP：等環評過關

CIP台灣區計畫執行長侯奕愷（左）今與彰化縣長魏明谷完成簽訂MOU。（記者張聰秋攝）

2017-09-11 14:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕丹麥「哥本哈根基礎建設基金」（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）擬在彰化外海砸1800億元，興建3座離岸風場，彰化縣政府爭取CIP公司設籍彰化縣，如此稅才能全額繳進縣庫，對此，CIP表明只要環評過關，就會在彰化設籍，接受彰化縣地方稅務局課徵稅金。

儘管國內太陽能光電競標因競爭激烈，出現新加坡業者低價搶標，取得嘉義鹽灘地開發權，同屬綠電領域的離岸風電，到今年年底前，仍然維持業者與當地縣市政府合作，自行開發，尚未以區塊競標模式運作，所以，1年多前就已相中彰化外海潛力風場的CIP，今年加快腳步，今天已與縣府完成簽訂MOU合作備忘錄，希望投資案由紙上談兵進入實質開發的作為。

魏明谷說，縣府要賺稅收，高度期待CIP要把公司行號和稅籍登記在彰化縣，稅繳進彰化縣庫。

CIP 台灣區計畫執行長侯奕愷（Jesper Krarup Holst）表示，只要完成任何1項的計畫項目當中的環評程序，就會在彰化設籍，甚至在開發過程對漁民造成的損失，CIP將根據台灣政府相關規範，基於公平、公正，補償漁民損失。

除此之外，侯奕愷說，這次簽訂備忘錄重點在於，CIP擬建設的離岸風場，距離彰化維運碼頭近，可讓維護風場運轉的船隻就近停泊，CIP規劃與當地技職學校合作，引進國外學徒制，傳授技術、創造就業機會，在開發風場過程中，CIP願意協助在地漁業轉型，爭取風電與漁業共存共榮，同時也會讓本土產業鏈參與離岸風場開發，共享彰化外海天然資源的優勢。

侯奕愷表示，CIP去年開始，先後媒合彰化廠商、高雄台船等外縣市廠商，與歐洲廠商合作，未來也會藉由師徒制的學徒計畫，培育在地17歲到20歲技職學生，擬規劃18個月的技術證照、工程操作與實務訓練，表現優良者可獲公司任用，開發3座風場將釋出300個風機技術人員職缺。

侯奕愷指出，1年多前，他首次到台灣，期間來來回回，在台灣與丹麥奔走，超過16次，密集行程無非是CIP跨出歐洲的第1站，彰化更是CIP在台灣的第1站，現在他攜家帶眷在台灣生活，目的就是希望讓彰化外海3座離岸風場的開發計畫，儘快付諸實現。

CIP彰化每座風場投資額約600億到700億間，3座投資總額超過1800億。今天簽約儀式由彰化縣長魏明谷、CIP台灣區計畫執行長侯奕愷等人共同見證歷史性一刻。