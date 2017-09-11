教學品質查核未過 和春技院明年停招6系

2017-09-11 14:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕和春技術學院今傳遭檢調單位調查，疑似虛報原住民學生名冊詐領教育部上千萬元補助，教育部技職司長楊玉惠表示，若詐領屬實將追討不當所得，另近年多次到校考察教學品質，發現有排課卻沒學生，祭出停招處分，107學年起資工、電機工程、應用外語、企管、行銷流通、財務金融等6系停招。

楊玉惠說，和春在102學年起就列入專案輔導學校，每學期進行教學品質查核，過程發現，有些班級明明有排課，但課堂上都沒有學生，有時老師也沒到，學校雖解釋，學生去企業參訪、遠距教學等，但幾次查核認定其教學品質有問題，故決定對和春祭出行政處分，從107學年開始，將和春的資工、電機工程、應用外語、企管、行銷流通、財務金融等6系停招。

另，今天傳出高雄檢調單位發現，和春疑似假冒原住民學生名冊，藉此向教育部詐領相關補助，疑似不法所得逾千萬元，對此，楊玉惠說，這是有人向檢調單位檢舉，教育部因沒有司法調查權，雖然這些年到和春查核，有發現原住民學生人數的增加，還有年紀偏高，但還查不出問題，至於司法單位調查，教育部將全力配合。

楊玉惠說，未來若證實和春違法，其過去不法所得的獎補助款一定會追回，同時祭出行政責任糾正與懲處，依照私校法第80條，情節重大者還能處30萬到150萬元罰鍰，將來新的獎補助款也會列扣款考核。

至於傳出學校是為了達到3千人學生人數鋌而走險，楊玉惠說，早期針對專案輔導學校有列人數門檻，但還有其他指標要看，如財務狀況、教師欠薪等，但3千人只是參考，並非高於3千人就不落入輔導學校，只要查核沒過，人數再多一樣會列輔導名單。