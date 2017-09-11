英雄無用、公主翻白眼 駁二展「童年的逆襲」

2017-09-11 14:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕誰把公主和英雄都變了樣？高雄駁二當代館即日起至11月26日推出「童年的逆襲」展覽，8位台灣藝術家將童話與卡通人物進行改造，勇敢顛覆公主與英雄原來的美好形象，藝術家眼中愛翻白眼的白雪公主，才是現實中公主的模樣。

駁二指出，「童話故事」和「卡通人物」是每個人在童年時光不可或缺的重要回憶，但「童」展在策劃上並非緬懷它的美好，而是強調童話和卡通若在現實世界中，是否變成不合時宜的公主病與英雄夢，創造出幽默、爆笑及詭譎的氛圍，形成另類又前衛的當代藝術及卡漫美學表現。

8位參展藝術家將童話與卡通故事裡過度美好的假象拆解，試圖把隱藏的真相揭露出來，打破公主與英雄原來完美的形象，衝擊每一位參觀者的童年回憶。

藝術家黃鈺軒打造了一座21世紀的夢幻島，將「彼得潘」詼諧地化身為「彼得胖」，敘述彼得潘有中年發福後再也飛不起來的現實悲劇、Angela筆下的公主不再是溫柔婉約，而是勇於表達自我、愛翻白眼的真女性、林慶芳採用台灣童玩「尪仔標」圖像來繪製公主，將上一代的時代記憶融合新一代的卡通人物，形成跨世代的有趣對話。

來自馬來西亞的陳傑強，繪製2百多公分高的變形金剛，流動的筆觸顛覆了戰士剛強的外表形象，年輕的張凱翔卻反其道而行，作品表現精湛的寫實油畫功力，把玩具積木描繪地像偉大的劇場建築一般，充滿了童年回憶最崇高的光芒。