台中市政府客委員會國樂團巡迴大雅、南區表演

台中市政府客家事務委員會國樂團巡迴大雅公園演出，吸引大批民眾聆賞。（台中市客委會提供）

2017-09-11 13:49

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府客家事務委員會國樂團，利用週六、日巡迴大雅區大雅公園及南區樹義國小表演，演出客家歌謠聯奏、追追追、十面埋伏等知名樂曲，並邀請歌手以高亢優美的人聲演唱客語版的十八姑娘、桃花開及客家本色等歌曲，吸引大批民眾前往聆賞。

台中市政府客家事務委員會國樂團，週六、日分別巡迴大雅區大雅公園及南區樹義國小表演。大雅公園場次，除客委會主委劉宏基外，立委洪慈庸、大雅區長林宜賢等人也到場共襄盛舉；樹義國小場次，則由台中市政府客家事務委員會國樂團與樹義國小國樂團聯合演出，兩樂團碰撞出不同花火，帶給民眾精彩音樂饗宴。

客委會主委劉宏基表示，大雅區約有13%人口是客家人，客委會為推廣客家文化，台中市政府客家事務委員會國樂團首次到大雅表演，看到現場鄉親熱情地參與活動，給市府推動客家事務很大的鼓勵，也是對市府客家國樂團演出水準的肯定，希望透過客家藝文活動舉辦，讓更多市民對客家文化有更進一步認識與瞭解。

客委會表示，今年共有6場次的市府客家國樂團音樂巡演，目前已演出4場，接下來11月25日晚上7點在國美館前廣場還有一場；12月也將在烏日區僑仁國小演出，期待透過音樂寓教於樂，展現並傳承客家文化。