母車禍癱瘓、子中風 他們一家靠社福協助過活

在社會資源協助下，曾啟弘（前排右四）一家人有較妥善的照顧。（記者王秀亭攝）

2017-09-11 13:49

〔記者王秀亭／台東報導〕鹿野鄉龍田村的莊玉妹、曾啟弘母子原本以打零工維生，未料母車禍臥床，子中風，不良於行，僅能仰賴殘障津貼，及最小的弟弟在花店工作維持家計，台東縣議會副議長、國民黨新任台東縣黨部主委陳宏宗今天上午帶著生活物資前往關心，還親自組裝電風扇，讓母子倆不再因酷熱的天氣而熱的受不了。

經過6年在家認真復健，曾啟弘雖逐漸恢復行走能力，也只是勉強走個幾步，就需休息後再向前走，33歲的曾啟弘說，6年前中風，雙腳無法行走，往返台東市區復健太耗時，只好在家自行復健，想不到4年前母親車禍癱瘓臥床，長期需要紙尿布。

曾姓一家3口就有2人無法工作，還好有社會福利資源協助，曾啟弘說，母親每週固定2天上午到鹿野日照中心，也有送餐服務協助解決午餐問題，加上每月的殘障補助、弟弟工作的微薄薪水，一家人勉強度日。

陳宏宗今天上午帶領台東縣的國民黨黨工到曾宅慰問，臥床的莊玉妹看到一行人到來，感動地流淚，陳宏宗表示，接任縣黨部主委後，告訴同仁中央做得如何，民眾自有評斷，台東的黨工應該走入基層，幫助縣內生活貧困的弱勢家，成為弱勢最強而有力的臂膀，而曾家也會列為持續關懷戶。

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