憨兒月餅訂單不到一半 高中生cosplay助行銷

學生們cosplay經典角色，熱鬧行銷展翼的月餅。（記者吳俊鋒攝）

2017-09-11 13:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中秋將至，台南市心智障礙者關顧協會附設展翼烘焙坊年度營收相當倚重的月餅禮盒，迄今訂單仍不夠踴躍，令人憂心，長榮女中師生今天特地動員協助，餐飲科幫忙製作，觀光科則是cosplay嫦娥、后羿、吳剛、玉兔等傳統故事的經典角色，熱鬧行銷，航空、保險等公司也團購力挺，憨兒們笑開懷。

心智障礙者關顧協會總幹事陳麗秋表示，展翼庇護工場是由市政府輔導成立，每年的中秋月餅收入，佔了烘焙坊整體營業額的30％，比例很高，尤其為提供憨兒更優質的學習環境，計畫搬遷，亟需經費，各界的支持，相當重要。

陳麗秋說，三商美邦人壽與亞洲航空公司等，共團購了逾2500盒的月餅，讓憨兒們對自己的烘焙手藝更有信心。

而長榮女中已是第3年協助展翼行銷，這次除了再度安排餐飲科學生幫忙憨兒趕製月餅之外，觀光科也投入公益之列，在今天舉辦的推廣活動中，熱鬧宣傳。

學生們粉墨登場，扮演應景的嫦娥、后羿、吳剛、玉兔等角色，幫忙展翼代言，也表演了桂花酒的調飲，還展現西瓜果雕的技藝，創意行銷。

觀光科更以展翼為主角，結合永康、新化等周邊景點規劃行程，設計成另類的大富翁桌遊，放在禮盒中當贈品，做為協助推廣的賣點。

校長蔡玉敏指出，在協助展翼的過程中，學生貢獻了愛心，也強化務實致用的能力，一舉兩得，今年不只幫忙推廣，還訂購月餅做為秋節伴手禮，以行動支持公益。