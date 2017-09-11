愛心饅頭環島小貨車抵澎 首入校園分享簡單幸福

林波、靳寶儀夫婦開著貨車，分送愛心饅頭已進入第3年。（記者劉禹慶攝）

2017-09-11 13:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕3年前妻子因工安意外，對於人生有新體認的台南市肉粽夫婦林波、靳寶儀，發願在端午節粽子熱季後，利用暑假開小貨車「凸」全台灣，發送愛心饅頭，今年列車開抵離島澎湖，並首度進駐校園分享簡單幸福。

靳寶儀3年多前右手捲入壓麵機器，休養1個月，感慨世事無常，賺錢生不帶來、死不帶去，還不如把握時機及時行善，因此邀牽手林波開車環島送愛心饅頭，初期以家扶中心、啟智及安養院等弱勢團體為主；第1年環島15天、20站；第2年39天、44站；今年邁入第3年已58天、60站，比例逐年升高。

林波夫妻的小貨車9月8日搭船抵澎湖，預計停留至10月1日，除了必訪的家扶中心、惠民啟智中心外，也首度納入校園行程，第1站抵達馬公市中興國小，受到校長陳智賢率領師生及志工媽媽熱情歡迎，林波夫婦也現場教學，讓小朋友們親自動手做饅頭，隨後簡單的隔水加熱，享用自己努力的成品，味道也格外讓人感到幸福。

其實旅行不一定要花很多錢！林波夫婦開著貨車四處旅行，並在貨車上裝旅行蚊帳，隨處找停車場就住夜休息，盥洗也在車上，人坐進大塑膠桶簡易沖洗。將省下的旅費及住宿費，全部拿去買麵粉、瓦斯，希望讓更多有需要的民眾都能感受到「簡單的幸福」；同時兩人也相當懂得生活，上午到站送愛心饅頭，下午就近找景點，沿途看風景、喝咖啡，展開兩人恩愛旅行，這才是真正的人生。

首度進入校園的愛心饅頭貨車，獲得中興國小校長陳智賢與志工媽媽大力稱讚。（記者劉禹慶攝）

首度進駐校園的愛心饅頭，也邀請小朋友自己動手做。（記者劉禹慶攝）

林波夫婦為節省旅費及住宿費，在車上放有蚊帳直接夜宿。（記者劉禹慶攝）