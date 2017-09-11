大學生開學了 屏東再添2路線「公車進校園 」

屏東再添「公車進校園 」，8221、8226駛進大仁科大。（記者邱芷柔攝）

2017-09-11 13:27

〔記者邱芷柔／屏東報導〕為鼓勵大學生多搭乘公共運輸，減少騎機車上學危險，大仁科技大學爭取了屏東客運8221、8226等兩條公路客運路線駛入校園，今天學校開學，兩條路線的公車也進行首航，成為繼屏東科技大學後，屏東地區第2所有公車開進校園的學校。

大仁科大學生陳天恩說，過去公車停靠在校門外，上下車必須橫跨兩個路口，下大雨、天氣不好的時候，停靠站還會有積水情形，現在移到校園內搭車，不僅方便許多，也比較安全。

校方表示，大仁科大從民國55年設校以來，現行屏東-德和-鹽埔行經路線，大仁科大站停靠站為台27線馬路旁，學生搭乘公車必須橫跨馬路兩個路口，尤其上下學時間車流量大，學生橫跨路口時偶有交通意外發生，特別感謝立委蘇震清、議員林明順等人近半年來與相關單位積極交涉爭取，讓屏東客運順利駛入校區，使學生通勤更有安全保障。

行駛進入大仁科大的公車班次，每天來回有40班，大仁科大指出，目前學生人數有7000人，機車族約有1500人，預估公車使用人數每天達200人。

大仁科大總務長謝屏雲指出，校內從過去約有2000部機車，減至現在剩下1500輛，學校多管齊下，像是除了一定要有駕照、家長同意書外，學校也將校園內的停車位控制在1500個，並與交通隊合作加強取締校園周遭違停，提高學生騎機車的門檻，鼓勵學生多搭乘公共運輸，希望公車駛入校園後，每年能以降低5到10%的機車量為目標，未來也會視學生需求做路線調整、延伸，降低學生騎乘機車的肇事率。