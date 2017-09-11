鬼月半夜見鬼了？ 「瘋狂假面」現身溪湖街頭

瘋狂假面叫賣喊卡，走到街頭買檳榔，跟店員有説有笑。（記者顏宏駿翻攝）

2017-09-11 13:25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今天凌晨，彰化縣溪湖鎮街頭出現一名電影「瘋狂假面」裝扮的裸男，旁邊還跟著一名「氣球男」在街頭遛躂，有民眾拍照PO到網路，原來2人是「網路叫賣2寶」，穿奇裝異服吸客，有網友說「有需要犧牲那麼大嗎！」

今天凌晨1時30分，有民眾在溪湖鬧區看到一名男子幾乎全身光溜溜，旁邊跟著一氣球男，在街頭走來走去。民眾將其拍照PO到網路，有人說「這是溪湖淫蕩雙俠，專門在網路叫賣」。

2男確實是網路店家雇請的「叫賣員」，為了吸引民眾目光，其中一人以日本電影「瘋狂假面」男主角裝扮現身，頭上戴著藍色内褲，「排骨酥」的身軀，僅裹1件紅色小內褲，稍有不慎，肩上的吊條就會掉下來，小內褲似乎隨時就會不保，網友緊盯畫面，只想看「瘋狂假面走光」。

2人之所以會出現在溪湖街頭，據了解，可能叫賣網友觀看人數太少，2人為了解悶，叫賣喊卡，走去24小時檳榔攤買一盒檳榔，結果此舉意外創造網友遛覽人次，但一回到棚內拍叫賣，遛覽人數又掉下來。

有不少網友留言說「為了賺錢，有需要犧牲那麼大嗎！」也有男網友留言「OMG，鬼月，半夜看到鬼，饒了我眼睛吧！」