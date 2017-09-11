竹市30校屋頂種電 年發電5百萬度

新竹市府在30所學校校園內進行屋頂種電計劃，市長林智監前往虎林國小視察種電情形，預估一年可發電500萬度電，年平均減碳量約2700公噸。（記者洪美秀攝）

2017-09-11 13:06

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推動太陽能光電政策，在市轄30所學校啟動屋頂種電計畫，市長林智堅今天來到虎林國小了解學校屋頂種電情況時說，太陽能光電發電系統設置計畫年底完成後，每年將可平均發電約500萬度電，年平均減碳量約2700公噸，相當於23萬棵樹的減碳量，更能幫高樓層的教室降溫2到3度，改善頂樓教室夏季悶熱情形。

林智堅說，今年市府啟動中小學設置太陽能光電發電系統的建議，預定明年第一季完成總設置量4.5百萬峰瓦，已較原契設置容量成長近29%，其中由厚聚能源公司所設的太陽能板，已陸續在市轄的學校完成建置，依據契約內容，這項太陽能光電的設置的售電收入，市府將可獲15%的回饋，其中一半會撥給學校運用，不僅讓學校成為發電場域，也能做能源教育，透過參觀及訪視，讓學生認識綠能發電政策。

市府產發處表示，透過市轄30所學校的太陽能光電建置，初估20年可為市府帶來8400萬元的租金收入，學校也可獲得獎勵金，可做為節能減碳改善工程及公有財產的修繕，一舉數得。

厚聚能源公司表示，若以虎林國小屋頂種電情況來看，1天約可發電600度，還可降低高樓層教室的室內溫度，而竹市每年6月到10月是日照強的季節，太陽能發電情況跟南部並無差別，所有太陽能光電的設置，都通過17級風力的測試，並有雨水導引等設備，已經歷過多次颱風的考驗。

林智堅強調，市府推動太陽能光電政策，第一階段是在公有設施的屋頂種電，未來還會繼續擴大到其他領域，鼓勵企業及公司行號也投入政府推動的太陽能光電綠能發電政策。

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