蘆竹忠孝西橋改建啟用 改名南崁大橋

橋面車道從雙向兩線道增闢為不對稱的雙向三線道，往省道台4線方向配置雙車道。（記者陳昀攝）

2017-09-11 13:12

［記者陳昀／桃園報導］蘆竹區忠孝西橋是連接南崁與下南崁的主要道路，過去遇到颱風常發生淹水，市府去年向中央爭取經費改建，今天完工啟用，桃園市長鄭文燦出席剪綵時宣布，定名為「南崁大橋」，明年桃園燈會也要從龍潭大池移到這裡舉辦。

鄭文燦指出，忠孝西橋橋長76六公尺、寬15公尺，橋齡接近20年，因樑底高程低於50年洪水位，每逢颱風或豪大雨溪水暴漲會溢流橋面，造成當地交通打結，且2012年611水患造成主橋橋墩及周邊護岸設施嚴重損壞，急需改建。

鄭文燦表示，新橋採雙斜張鋼拱橋設計，橋體於河中不落墩、右岸橋台退縮，橋長拉長至94公尺，橋身拉高至100年洪水位，橋面車道也從雙向兩線道增闢為不對稱的雙向三線道，往省道台4線方向配置雙車道。

南崁大橋造型採蘆竹區徽的「竹子」為意象，並搭配光雕設計，工程經費約1億8千萬元，中央水利署補助1億1千多萬元，餘款由市府自籌。

鄭文燦說，大多里長建議將忠孝西橋更名為「南崁大橋」，市府舉辦網路票選也是最高票，因此請來98歲的書法大師黃群英題字，增添文化氣息，可能因為昨天才被嗆是新一代剪綵王，他再次強調，「我自己從不落款！」

鄭文燦表示，明年要將桃園燈會從龍潭大池移到南崁大橋的南崁溪畔舉辦。

桃園市政府水務局長劉振宇說，南崁大橋週邊河岸後續會進行親水綠帶整治、寵物公園及相關硬體設施的改善，預計年底完工。