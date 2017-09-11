各大商圈集結 台北生活祭15日登場

產發局長林崇傑（圖中）致詞時說，這次舉辦台北生活祭讓市民跟外地遊客可以一次同時體會到台北商圈的美好，未來也可以到各個商圈去逛。（記者鍾泓良攝）

2017-09-11 13:05

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市產發局商業處與台北市商圈產業聯合會，今年邀集台大公館商圈、重南書街、華陰街徒步區等北市超過廿處的大商圈特色店家，於9月15日至17日舉辦第2屆「台北生活祭‧美食禮讚」。

台北生活祭今年從花博公園移師到今年4月才剛回娘家的新北投火車站。產發局長林崇傑致詞時說，這次舉辦台北生活祭讓市民跟外地遊客可以一次同時體會到台北商圈的美好，未來也可以到各個商圈去逛。

林崇傑受訪時表示，這次活動可以一次體會所有商圈的活動，而依據去年首屆舉辦效果，活動後對於各商圈買氣都有幫助。根據商業處統計，去年舉辦商圈嘉年華時，平均單店單日營業額為3.7萬元，3天總營業額為1200萬元，優惠券營業額則達136萬元。

而為了吸引民眾，這次商圈祭出優惠活動，如第1重「悠遊生活金好禮」，只要持悠遊卡至服務台就可兌換1張50元現金抵用劵；第2重「消費滿額抽福袋」，只要消費滿百即可於攤商處蓋章，集滿5個可至服務台摸彩，最大獎是價值6800元的溫泉會館住宿券，每日限定300個福袋，每抽必中，抽完為止。