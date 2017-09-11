品質勝往年 新北文旦柚上市！

新北市文旦柚將在9月16日、17日上市，今年品質更勝往年，也有造形柚禮盒。（記者何玉華攝）

2017-09-11 12:56

〔記者何玉華／新北報導〕柚子來了！新北市文旦柚今年將在9月16日、17日上市，八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦的「柚福同享，新北好柚趣」一次展齊各區文旦柚，尤其今年氣候條件佳，文旦柚品質勝往年，零售價格約在每台斤30至70元。

新北市文旦柚面積450公頃，產區集中在八里、淡水、林口等區，八里區種植225公頃面積最大，產量占全市約6成，農業局農牧經營管理科科長張麗珍指出，前2年受低溫寒害、颱風影響，產量降低；今年氣候穩定，產量增加1至2成，估計可達7457公噸，產值約5億。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，因面臨台灣海峽，海風鈉離子加上山坡地火山土壤岩，以及觀音山日曬充足，生產的文旦柚果形較短胖、呈紡錘型、底部微凹，吃起來口感Q彈，果肉香甜，果香濃郁；今年因近2個月的文旦柚成熟期天氣晴朗，加上白露及中秋節日期差距夠長，讓文旦柚在上市前有足夠的成長時間，品質更勝往年，一般零售價格每台斤30至70元，頂級禮盒價格每台斤120至150元。

農業局今（11）日舉行文旦柚上市記者會，副市長侯友宜說，今年文旦柚因為氣候因素特別好吃，邀請民眾於16、17日到八里左岸永續環境教育中心前參與上市活動，現場有幸福柚巴士，安排老街尋寶趣、上山採果趣、佛祖保佑趣三種主題體驗，還可品嘗美味的文旦柚產品。

農業局表示，無法到現場的民眾，有意購買文旦柚產品，可洽各區農會；八里區農會02-26102996、新店地區農會02-29106666、淡水區農會02-26202290、林口區農會02-26011226、五股區農會02-22923571。

新北文旦柚果形較短胖、呈紡錘型、底部微凹，吃起來口感Q彈。（記者何玉華攝）

文旦柚盛產，業者開發出許多周邊商品。（記者何玉華攝）