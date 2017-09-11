破除迷信！中元普度 新北三重果菜市場拜「蕉李梨」

新北三重果菜市場慶讚中元普度委員會捐贈新鮮水果。（記者李雅雯攝）

2017-09-11 12:54

〔記者李雅雯／新北報導〕過往民間習俗中元普度祭祀各方孤魂野鬼時，不可用香蕉、李子、水梨、鳳梨為供品，因為台語諧音「招你來旺」（蕉李梨旺），有廣邀各方孤魂野鬼聚集熱鬧的意思。新北三重果菜市場慶讚中元普度委員會不信這般說法，在這次中元普度中就選用了他人視為禁忌的水果，且在祭祀結束後，將新鮮水果、白米等糧食捐出，提供社福團體、弱勢家庭享用，扭轉過往的灰暗禁忌印象，轉投入陽光公共利益中。

捐贈儀式今天上午10點許在新北三重果菜市場福德宮前完成，新北市政府社會局長張錦麗代表受贈。福德宮管理委員會主任委員林清泉說，中元普度不能拜特定水果是沒有根據的說法，翻閱過往許多文獻都沒有這樣的穿鑿附會，香蕉、鳳梨、水梨都是夏季當季的盛產水果，好吃又健康，卻在農曆7月特別難賣，反倒是苦了辛苦的農民，祭祀最重要的是「誠心誠意」，用甚麼水果都歡迎。

新北三重果菜市場慶讚中元普度委員會共捐出960斤新鮮水果、800斤白米、10箱文旦柚和90箱泡麵，將由市府「實物銀行」做統籌分配，送到社福團體、弱勢家庭手上。張錦麗說，新北市果菜公司和各果菜行口商，平常就經常捐贈果菜給惜食分享網，這次再行善舉，對此相當感謝。