愛心無國界 獅子會為史瓦濟蘭貧童興建社區廚房

2017-09-11 12:03

〔記者張菁雅／台中報導〕國際獅子會300-C3區富偉、成功、育達獅子會自1989年開始一起揪團做愛心，28年來陸續認養國內外64位貧困兒童。今年在得知史瓦濟蘭貧童急需社區廚房，共募款503萬元，33位獅友今天出發前往史瓦濟蘭，為其捐贈的3座社區廚房揭幕剪綵，並探視當地貧童。

國際獅子會300-C3區前總監、富偉科技集團董事長蕭文龍不但出面號召獅友捐款，共募得503萬元，透過家扶基金會在史瓦濟蘭興建3座社區廚房，今天更帶團前往史瓦濟蘭，要為當地貧童加油打氣。

蕭文龍表示，當大家得知史瓦濟蘭缺乏資源，孩子每天只靠社區廚房提供一餐，而社區廚房僅用泥土、樹枝、竹片、鐵皮搭蓋，甚至有的廚房只在大樹下煮食，一旦颳風下雨必須暫停供餐，孩子連最基本的生存都無法獲得照顧，因此獅友們更加堅定要幫助他們的決心。

家扶基金會董事長趙犁民指出，史瓦濟蘭家扶中心是家扶基金會設立的海外直扶據點之一，目前共認養5019名兒童，當地城鄉差距極大，80％的家庭居住農村，且村落貧窮人口高達73％，其中6成無法獲得基本的食物，另4成長期處於貧窮狀態，三餐溫飽對史瓦濟蘭的孩子來說是一大奢求，更遑論受教育的機會。國際獅子會300-C3區富偉、成功、育達獅子會的善心捐助，不但讓孩子至少獲得一天一餐的溫飽，同時提供補充教育學習資源，幫助孩子受教育。