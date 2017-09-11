泰利颱風來襲 賴清德提醒氣象局：預報內容要準確

行政院長賴清德今天（11日）上午赴中央氣象局。（記者羅沛德攝）

2017-09-11 11:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕輕颱泰利正一路朝台灣東北角逼近，強度持續增強當中，預計以中颱上限甚至強颱等級侵襲台灣，行政院長賴清德及交通部長賀陳旦今天上午10點20分抵達氣象局聽取簡報。今年7月才因颱風假議題飽受爭議的賴清德如今已是行政院長，今天聽取完簡報時，還特別提醒氣象局，中央氣象局的預報資料是地方政府唯一的依據，因此預報內容務必要即時、準確，若雨量以少報多，放颱風假還是小事，若以多報少，水庫是先洩洪恐造成生活上不小影響。

中央氣象局預報中心主任呂國臣今天簡報時表示，今年第18號颱風泰利目前距離台灣東南東方1800多公里，強度非常接近中颱，正以時速29公里朝西北西方向，往台灣東北角逼近，若按目前預估路徑，泰利接近台灣過程中海水熱含量多，發展環境相當有利，有機會發展為中颱甚至強颱。

呂國臣表示，中央氣象局預計明天上午11點半發布海上颱風警報，晚間8點半發布陸上颱風警報，預估週三下午泰利暴風圈就會觸陸，週四深夜中心登陸宜花交界，屆時東北部及中南部山區務必要嚴防強風豪雨。

賴清德說，泰利是他接任閣揆後第一個來台灣的颱風，因此他特別來聽取簡報也希望為最辛苦的氣象局人員加油打氣。賴清德說，依據氣象局簡報內容，泰利一定會經過台灣，而且不只是輕颱而已，最可能受影響的東北部及中南部地區一定要事先做好防颱準備，現在起就可以做預防性的撤離。

賴清德也提醒氣象局，颱風變化莫測，播報內容一定要即時和準確，因為地方政府決策時根據的法定資料，就是氣象局的預報內容，以少報多跟以多報少都會有其問題，這是他過去在地方的經驗，也是對氣象局的期待。