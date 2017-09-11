宜蘭近海發生規模4.5地震 最大震度3級

今上午10時28分，宜蘭近海發生芮氏規模4.5地震。（圖擷取自中央氣象局）

2017-09-11 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕今（11日）上午10時28分，宜蘭近海發生芮氏規模4.5地震，宜蘭地區最大震度達3級，新北、花蓮也有2級，其餘各地則1級。

根據中央氣象局的觀測顯示，今天上午10時28分，在宜蘭縣政府東方34.7公里處，也就是台灣東北部近海發生芮氏規模4.2地震，震源深度68.5公里；宜蘭南澳最大震度達3級，宜蘭、新北市、花蓮和平震度也有2級，其餘地方1級。