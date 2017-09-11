世大運明星開學啦！ 楊俊瀚直呼「很新鮮」

台體大世大運明星開學，校方頒獎肯定。（記者蘇孟娟攝）

2017-09-11 10:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立台灣體育運動大學今日開學，世大運明星返校開學，暑假後升大三的世大運百米金獎得主楊俊瀚竟是首度參加開學典禮，他興奮地說，「感覺很新鮮」；400公尺跨欄銀獎的陳傑也說，很興奮。

台體大上午開學典禮特地邀在世大運為國爭光的選手參與，享受全校師生英雄式歡迎，除校長林華韋頒獎給選手外，校方還安排世大運明星辦簽名會，吸引學校師生搶合照、簽名。

台體大指出，今年世大運選手表現搶眼，學校也有包括為我國獲得世大運史上第1面男子短跑金牌的楊俊瀚、跨欄銀牌的陳傑、韻律體操銀牌的楊千玫、古妮臻、王心伶、龔芸、陳沛安，以及跆拳道銀、銅牌的何嘉欣、劉威廷，半程馬拉松銅牌的游雅君和跳高銅牌的向俊賢等獲獎，摘下1金4銀4銅共9面獎牌。

校方盼藉機讓選手跟學弟妹分享參賽心得與經驗，更讓台體大學生見賢思齊。

暑假後升上競技系大三的楊俊瀚以前的開學典禮舉行時，早已南下左訓中心為各種賽事準備，今年大三的他首度參加開學典禮，他笑說，學校的開學典禮對他這個大三的老人而言反而感覺「很新鮮」。

結束世大運活動後，楊俊瀚說，難得能連休4天，他均陪伴家人，因即將參加全運及後續還有亞運等，結束開學典禮後他又將南下訓練。

楊俊瀚最想跟學弟妹分享的是，訓練之路漫長，難免會遭逢困難或結果不如預期，甚至面臨低潮，重要的是永遠別忘記自己的目標，像他今年年初受傷陷入低潮，他只想著每天能練一點、進步一點就行了，受限受傷不能練的項目，他改練別的技術，給自己進步的空間，「若自己都不堅持，誰能幫你一把」。

師生搶著跟他合照或索簽名，楊俊瀚一一配合，但說，很不習慣成為焦點，別的選手也一樣努力，只是大賽時未能完全發揮，他不會把光環一直放身上，他的下一個階段像開學一樣，已經開始，他要繼續努力。

獲400公尺跨欄銀牌的陳傑明年將畢業，他說，對他而言，今年的暑假特別有意義，他想到以前大一開學典禮時也曾看著獲獎「發光」的學長姊，如今他成為學弟妹眼中的「光芒」，感覺很特別，他說，如果可以給學弟妹任何啟發，他盼是大家看見「不能放棄」的信念。

讀台體大競技系研究所的陳傑還盼學弟妹或是學體育的學生明白，運動技術的精進固然重要，學習也很重要，可以幫助自己有不同思維更與運動技術相輔相成，例如他面臨瓶頸時，除鼓勵自己外，更會找成功的方法，包括學校運動力學的老師可幫忙分析動作、運動心理學的老師可以幫忙心理強化甚至營養學協助調配食物等。

世大運明星開學，師生爭相合影。（記者蘇孟娟攝）

台體大幫世大運明星辦簽名會，吸引不少學弟妹包圍。（記者蘇孟娟攝）