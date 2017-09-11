又有新颱風？菲東熱低恐成颱 與泰利互動值得留意

在菲律賓東方海面還有一個熱帶性低氣壓蠢動，有機會成為今年第19號颱風「杜蘇芮」，與泰利互動值得留意。（台灣颱風論壇提供）

2017-09-11 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕今年第18號颱風泰利來勢洶洶，氣象局預計在明天先後發布海上、陸上颱風警報，不過在菲律賓東方海面還有一個熱帶性低氣壓蠢動，有機會成為今年第19號颱風「杜蘇芮」（Doksuri，南韓提供，猛禽名）。

根據最新的觀測顯示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓持續發展，日本氣象廳今早已經針對這個熱帶低壓發布颱風形成預警（GW），有機會在未來24小時內成為成為今年第19號颱風「杜蘇芮」，熱帶性低氣壓目前中心氣壓1004百帕，目前位置在北緯14.5度，東經126度，以時速20公里的速度向西前進。

中央氣象局科技中心主任鄭明典在臉書表示，此系統與泰利颱風同處同一個低壓帶中，雲系又幾乎是同時旋轉起來，可以說是「孿生同伴」；鄭明典指出，雖然兩個低壓系統幾乎同時間開始發展，但是泰利颱風所處環境垂直風切較小，有利對流爆發，所以率先增強為颱風，而這個熱帶低壓，因垂直風切較大，發展也相對有限。

臉書粉絲專頁「台灣颱風論壇」則表示，這個熱帶性低氣壓結構還需整合，但仍須密切注意與泰利颱風的互動，它與泰利互相牽制，提供泰利颱風偏北分量，而未來這個低壓系統的路徑也取決於泰利颱風未來移動而定，有直接穿過菲律賓進入南海，或者北上朝台灣東南方海域接近的可能性。