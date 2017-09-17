天天吃好料》屏東市親家牛肉麵 美味又大碗

親家牛肉麵料好實在，價格也很親民（記者葉永騫攝）

2017-09-17 09:07

〔記者葉永騫／屏東報導〕傳承屏東市老餐廳「十二樓」的好廚藝，屏東市「親家牛肉麵」被在地民眾認為是最平民化口味的牛肉麵，價格平民化、小菜CP值最高，不過，老板古勝榮夫妻只賣中午，太晚來就吃不到了。

65歲的老板古勝榮以前是個攝影師，太太是位老師，岳父黃瑞榮是屏東市早期知名餐廳「十二樓」的老板，擁有一身的好廚藝的岳父認為攝影師的工作太辛苦，特別將調製牛肉麵好湯頭的方法傳授給親家母，接著再傳到女婿古勝榮的手中。

為了感念親家的傳承之恩，於是將牛肉麵館命名為「親家牛肉麵」，在屏東市廣東南路經營20年來歷久不衰，相當受到在地民眾的歡迎，是屏東市知名的傳統老牛肉麵店。

「親家牛肉麵」湯頭使用了陳皮、川芎等12種中藥調製而成，再加入老薑、洋蔥熬煮而成，味道濃郁、香純，湯汁有中藥香而不油膩，牛肉則是牛腱為主，相當入味，牛筋相當少，想吃了牛筋的客戶必須事先指定，走得是一般大眾化口味，不是針對特定的族群來製作，價格也是相當平民化，小菜更被顧客認為超便宜的，讓來吃麵的客戶必點小菜。

老板古勝榮表示，製作牛肉麵最重要的是湯頭，但是湯頭的煮法不能過過，否則牛肉會化掉，反而不好吃，他大約煮2、3個小時就能熬煮出牛肉湯汁的好味道，現在所使用的牛肉都是澳洲牛，讓客人吃的安心和健康。

店內除了牛肉麵外，酸梅汁也是自已特製，喝了清涼開胃，相當受到歡迎，以前開店是中午和晚上，現在夫妻年紀大了，只有中午營業，晚上休息了，由於兒子都已經長大成人有自己的事業，因此開牛肉麵店只是夫妻兩人生活中的一部分，不是以賺錢為目的，古勝榮說，別看煮麵很簡單，其實有很多的變化和「眉角」，想要煮出好味道，並不是短短幾個月就能完全學會，也因此手藝至今還沒有人學會。

經常來吃麵的屏東市民代表李玉萍說，「親家牛肉麵」的牛肉煮的Q彈入味，湯頭不會太油，味道濃郁，麵條有嚼勁不軟爛，老板雖然不太行銷，但是老屏東市人都知道這家牛肉麵相當有特色，尤其是該店有特製酸菜，加到牛肉麵中更有一種特殊的風味，讓人回味無窮。

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