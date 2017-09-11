海陸警明天齊發 泰利颱風路徑北修直撲台灣

氣象局大幅北調泰利颱風的登陸地點，最新預測指出泰利颱風將在花蓮以北登陸台灣，強度也達中度颱風以上。（中央氣象局）

2017-09-11 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕今年第18號颱風泰利強度持續增強，由於未來行經的大氣環境有利於颱風發展，氣象局不排除有機會達中度颱風以上等級的強度，氣象局最快明天白天發布海上颱風警報，晚上有機會發布陸上颱風警報。

根據最新的氣象資料顯示，泰利颱風今早8點的中心位置在北緯17.7度，東經136.4度，也就是在鵝鑾鼻東南東方約1690公里之海面上，目前颱風中心氣壓982百帕，7級風暴風150公里，以每小時29公里的速度，向西北西進行，因發展環境佳，氣象局預測泰利颱風接近台灣時有機會增強至中度颱風以上等級的強度。

氣象局也大幅北調泰利颱風的登陸地點，最新預測指出泰利颱風將在花蓮以北登陸台灣，各國氣象單位也紛紛從巴士海峽至台東登陸向北修正至宜花之間登陸，對台影響大增。

氣象局表示，目前泰利颱風穩定的朝西北西方向往台灣一帶接近，不排除於明天白天發布海上颱風警報，明晚至後天清晨發布陸上颱風警報；根據目前的預報顯示，週三起北部及東半部地區受到颱風外圍環流影響，將率先轉為有陣雨或雷雨的天氣，週四至週五風雨最為明顯，請民眾提早做好防颱準備。

由於數值模擬預測，泰利颱風在接近台灣時，大氣環境將有變化，氣象局強調，泰利颱風近台時的路徑及影響時間的長短仍有變數，將會持續關注這個系統的動態，隨時更新資訊。