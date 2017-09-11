09/11 各報重點新聞一覽

教育部課審大會昨天開會，最後通過研修小組原草案，文言文比例調整為四十五到五十五％。（圖：教育部提供）

2017-09-11 06:24

自由時報

文言文維持高占比 高中生失望

十二年國教的普通高中國語文領域課綱文白比例需否大降引發爭議，支持與反對學者爭論戰火不休；教育部課審大會昨天開會，最後通過研修小組原草案，文言文比例調整為四十五到五十五％，其他建議進一步調降文言文比例的四個提案，則因同意票數未過半而都未過關。有課審委員指出，若再加上中華文化基本教材，高中生所需學的文言文比例，恐還是將高達六十五％，學習狀況和成效令人擔憂。

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反制中國潛艦威脅 我獲邀參與美軍反潛操演

中國新式柴電動力潛艦數量日增，對台灣及東亞國家產生極大的軍事安全威脅，為求有效反制中國，並觀摩美軍反潛操演作為，軍方官員指出，經多方聯繫後，美軍已同意我國派出代表，實際參與美國海軍明年度的「反潛獵殺操演」，不僅對我國整體反潛作戰規劃將有重大助益，也象徵台美軍事交流持續升溫。

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錢進中國降溫 年增2.93%創11年新低

根據台股最新半年報，上市櫃公司累積赴中國投資金額達新台幣二．一七兆元，僅年增二．九三％，不僅較馬政府時期動輒年增十五％到二十％大幅降低，年增率更創下十一年來最低；且匯出匯回比首度超過兩成，較過去僅個位數，上市櫃公司「西進」正快速降溫。

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蘋果日報

動物園 黑猩猩翻牆逃獄

台北市立動物園黑猩猩昨下午翻牆「逃獄」，「享受自由」約半小時，見到圍捕人員後乖乖自動回籠。35歲母黑猩猩「莎莉」昨抓著垂下來的樹枝爬上仿岩、翻出展場圍牆，跑到遊客參觀步道上，約50人目睹驚叫，半小時後莎莉自行返家，但該群10隻黑猩猩全遭禁足，待園方安全檢查並改善設施，才會讓牠們回戶外活動場。

最快明晚陸警 泰利恐變強颱

今年第18號颱風泰利（Talim，菲律賓命名，原意為刀刃）來勢洶洶，昨持續增強又變胖，中央氣象局預估，泰利將以中颱以上強度直撲台灣，估最快明天上午發布海上警報、晚上發布陸上警報；後天（周三）及周四影響最劇烈，中心恐從東半部登陸，提醒全台嚴防強風豪雨，民眾須先做好防颱的準備。

聯合報

12年國教新課綱 文言文維持45-55%占比

十二年國教新課綱高中國文部分，課審大會昨經近十小時的馬拉松審議，拍板文言文比率維持原課發會研修小組的草案，不含中華文化基本教材，占比百分之四十五至五十五；另維持每冊應有一課文化經典的建議。

說好的減碳呢？ 台灣倒退嚕 回到燃煤時代

二○一六年全球煤消耗量減幅創紀錄，全球的煤時代邁向落幕，但台灣卻因缺電，決定加強擁抱「燃煤時代」。估計未來五年，台灣需大量依賴燃煤作為發電主力，度過廢核、綠能發展慢、天然氣卡關等危機；代價是燃煤使用量在二○二○年飆高到一年三三○○萬公噸，年增排碳二二八億公斤。

中國時報

7成3贊成調整政策 改善兩岸關係

今年是開放大陸探親30周年，旺旺中時最新民調顯示，有逾7成民眾認為大陸對台灣發展的重要性正不斷增加，但認為兩岸互動善意有增加的比例僅4成2，認為有減少的則是4成7；因此，有7成3贊成政府應調整兩岸政策以改善兩岸關係。這顯示蔡政府的兩岸政策，與主流民意已出現嚴重扞格。

新會期 藍綠都主打一例一休

行政院長賴清德上周五就任，今天將赴立院拜會朝野各黨團，可能將觸及下會期優先法案內容。藍綠黨團都將主打一例一休修法，國民黨還要請教賴清德如何處理兩岸關係。