越夜越熱 中壢傳統神豬、環保神豬互別苗頭

中壢慶讚中元展示傳統神豬。（記者李容萍攝）

2017-09-10 23:12

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府客家事務局主辦，中壢區公所、中壢仁海宮合辦「中壢區中元慶典藝術節－環保神豬競賽暨慶讚中元晚會」活動，今晚在延平路封街登場，大批民眾扶老攜幼上街賞神豬、看表演，現場有5頭神豬參與讚普敬神，也有20頭環保神豬比美、比創意，加上主舞台和小舞台都有表演節目，會場萬頭鑽動，簡直寸步難行。

桃園市長鄭文燦今晚出席活動表示，今年的慶讚中元晚會結合義民文化祭，更融入創意，傳統神豬代表酬神的傳統，今年在傳統組外，另加環保組，以社區競賽方式呈現，邀集社區居民共同創作。環保神豬以二手物品或回收材料製成，有些環保神豬用花布製成、有些用啤酒罐做成，都相當吸睛。

鄭文燦提到，「慶讚中元」象徵台灣純樸的傳統，人們祭拜祖先，也祭拜無主孤魂；在客家區域更特別的是，同時舉行義民文化祭，保存2、300年來先民為了保衛鄉土而犧牲的「硬頸精神」。

鄭文燦還說，桃園為「客家第一庄」，約有85萬客家人口，他期許自己成為保存客家文化、發展客家文化最用力的市長，讓客家文化走入生活，讓客家文化處處可見。

今晚主舞台邀請投身公益多年的台語歌后詹雅雯壓軸演唱，小舞台區則有穿著清涼的電子花車女郎又唱又跳助興，讓台下觀眾越晚越HIGH。

至於環保神豬競賽前三名依序為幸福里辦公室「幸福平安」、石頭里辦公室「黃金豬財滾滾」、過嶺社區發展協會「過嶺閃閃發亮神豬」是最大贏家；傳統神豬特等獎的神豬重達1410台斤，飼主是現任平鎮褒忠祠主任委員和中壢客運公司董事長范振修。