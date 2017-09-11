文白比例不變 陳萬益：還是被舊體制綁架

2017-09-11 00:32

〔中央社〕教育部課程審議會大會今天決議高中國文文言比例訂於45％至55％，清華大學台灣文學所榮譽教授陳萬益今天受訪表示非常失望，十二年國教還是被文言文舊國文體制綁架。

預計民國108年實施的十二年國民基本教育課程綱要，國家教育研究院課程研究發展會研修小組將國語文課綱的文言比例訂在45％至55％。進入教育部課審會程序後，普通高中分組委員建議調降以30％為上限，引發支持、反對方各自連署。教育部今天召開課程審議會大會，最終維持研修小組原案（45％至55％），中華文化基本教材則不侷限於四書。

支持調降文言文比例的陳萬益晚間受訪指出，他對於課審會的結論非常失望，這次社會上有許多團體、專家學者甚至是高中生，都站出來將自己所受的教育現況講的這麼明白，但語文教育最後還是被舊體制所綁架，「新階段的十二年國教應該怎麼走」？

陳萬益指出，教育部應該更具體、認真面對這個一二十年的沉痾，文言、白話比例每隔幾年就要吵一次，教育部應該認真處理、解決。

他建議，國教院應該將台灣國編本至今的國文課本拿來與其他國家這一、二十年的教材一起做展覽，讓社會大眾從教材比較，就可以清楚知道「我們已經落伍了二、三十年」。

陳萬益表示，教育部應該啟動全面檢討、長期規劃，除了把這次所有關心的專家學者、老師找來面對面好好檢討，並產生一個實驗教材，選取幾個實驗的國高中試教，再依出現的問題修訂、調整教材，產出一個比較多人可以接受的語文教材，教育部不應該修定完就沒事了，幾年後讓大家再吵。

國立台灣文學館長廖振富則表示，他對於課審會的結論並不意外，雖然他認同許多作家主張的應該大量閱讀，但文言文比例並不是重點，重點是在於台灣的教育制度以及考試制度。

廖振富指出，文言白話爭議已討論將近一個月，很遺憾最後會牽扯到政治意識型態，他認為本質應該是討論語文教育以及十二年國教，若有更多研討來討論語文教育本質是什麼才是關鍵。