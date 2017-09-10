非全新就不退押金？惡房東無理要求網友傻眼

2017-09-10 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕臉書知名社團《爆料公社》日前有網友貼文分享自己遇到惡房東，租屋退屋前後翻臉不認人，態度十萬八千里，讓人非常傻眼。

這名女網友說，租屋處在台中市南區美和街上，租屋前李姓房東非常和藹可親，提供的家具也都是全新的，一租便是1年8個月，原先一切都好好的，誰料到要退房時房東忽然翻臉向她大吼，說套房被蓄意破壞，除非回復到承租前的全新樣貌，否則不退押金。

女網友自認，房間根本不像房東說的那麼糟糕，有些地方用久了自然會鬆脫，或是汙漬或灰塵堆積罷了。她無奈說，如果髒了，她可以配合清理乾淨，但要恢復房間全新的樣子才退押金，這是無理的要求，她無法接受，只好請警察來協調。

當女網友答應把髒汙的地方清理乾淨，房東卻扣押住房間鑰匙，不讓她自由進出，只說可以隨時幫忙開門，就轉身走人。沒想到，之後房東的態度更惡劣，還改變心意，要求網友改用賠償的方式，最後女網友的哥哥看不下去，才出面力爭拿回押金。

最後這名網友貼出房東的臉書頁面，呼籲不要有再有人受害。不少網友聲援，「又是ㄧ個惡房東，想亂扣押金，真可惡」、「都住一年多還要求全新？是要房客花錢租房放著不要住的節奏嗎？我看扣了押金，他也不會去把房間恢復成全新，還是用一樣招數對付下一位無知的房客。」

原文請見租屋1年8個月，房東竟要求屋況要恢復成全新，才能點交，否則押金無法退還？？