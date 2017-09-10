非全新就不退押金？惡房東無理要求網友傻眼

2017-09-10 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕臉書知名社團《爆料公社》日前有網友貼文分享自己遇到惡房東，租屋退屋前後翻臉不認人，態度十萬八千里，讓人非常傻眼。

這名女網友說，租屋處在台中市南區美和街上，租屋前李姓房東非常和藹可親，提供的家具也都是全新的，一租便是1年8個月，原先一切都好好的，誰料到要退房時房東忽然翻臉向她大吼，說套房被蓄意破壞，除非回復到承租前的全新樣貌，否則不退押金。

女網友自認，房間根本不像房東說的那麼糟糕，有些地方用久了自然會鬆脫，或是汙漬或灰塵堆積罷了。她無奈說，如果髒了，她可以配合清理乾淨，但要恢復房間全新的樣子才退押金，這是無理的要求，她無法接受，只好請警察來協調。

當女網友答應把髒汙的地方清理乾淨，房東卻扣押住房間鑰匙，不讓她自由進出，只說可以隨時幫忙開門，就轉身走人。沒想到，之後房東的態度更惡劣，還改變心意，要求網友改用賠償的方式，最後女網友的哥哥看不下去，才出面力爭拿回押金。

最後這名網友貼出房東的臉書頁面，呼籲不要有再有人受害。不少網友聲援，「又是ㄧ個惡房東，想亂扣押金，真可惡」、「都住一年多還要求全新？是要房客花錢租房放著不要住的節奏嗎？我看扣了押金，他也不會去把房間恢復成全新，還是用一樣招數對付下一位無知的房客。」

原文請見租屋1年8個月，房東竟要求屋況要恢復成全新，才能點交，否則押金無法退還？？

  • 女網友表示用了一年多的衣櫥軌道難免會掉漆，但房東要求重新粉刷。（圖擷取自爆料公社）

    女網友表示用了一年多的衣櫥軌道難免會掉漆，但房東要求重新粉刷。（圖擷取自爆料公社）

  • 女網友表示這種把手用久了本就容易鬆脫，但惡房東硬要說是蓄意破壞。（圖擷取自爆料公社）

    女網友表示這種把手用久了本就容易鬆脫，但惡房東硬要說是蓄意破壞。（圖擷取自爆料公社）

  • 女網友表示房東在退屋時提出許多本來沒出現在租賃契約上的無理要求。（圖擷取自爆料公社）

    女網友表示房東在退屋時提出許多本來沒出現在租賃契約上的無理要求。（圖擷取自爆料公社）

  • 女網友貼出與房東的對話截圖。（圖擷取自爆料公社）

    女網友貼出與房東的對話截圖。（圖擷取自爆料公社）