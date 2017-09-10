緬甸獨立秘辛在台灣！ 玉里老照片故事超展開

2017-09-10 21:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕玉里鎮今年慶祝建鎮百年，即日到9月底在玉里客家生活館舉辦「故事。璞石閣：玉里百年故事展」，展場展出100幅玉里相關老照片，其中一張日治時期「玉里分屯中隊」老照片，標題「緬甸國父在玉里」，訴說一段鮮為人知的秘辛！

原來當年，日本政府策動緬甸人獨立建國，推翻英國殖民統治，藉此培植親日政府，於1941年曾在花蓮玉里「秘密訓練」一批稱為「緬甸志士」的緬甸革命軍，當中也包括緬甸國務資政翁山蘇姬的父親，被稱為「緬甸國父」的翁山將軍。

策展人「愛上璞石閣」工作室的文史工作者陳世淵說，有關緬甸國父翁山將軍曾到玉里受訓，是中研院近代史研究所學者朱浤源的最新研究，當時朱希望找玉里本地人協助確認當時受訓的位址。

他說，起初自己也半信半疑，直到他看到1989年日本出版、由泉谷達郎著作的「緬甸獨立秘史」中的記載，才確認有這段故事；受訓地點則透過文史工作者黃家榮協助，比對當年的美軍空照圖後，確認軍營位於現在的台北榮總玉里分院；他再從「秘史」一書中提到的玉里分屯中隊，從日本記者毛利之俊的「東台灣展望」中，調出「玉里分屯中隊」老照片，故事也由此展開！

陳世淵說，書中寫到，翁山將軍原本在日本佔領的海南島受訓，因三亞訓練所10月5日關閉，27歲的翁山由直屬日本陸軍部的特務組織「南機關」安排，於1941年（昭和16年）的10月8日搭船從花蓮港上岸，再搭火車往玉里方向，抵達玉里時，當時「玉里支廳」的廳民還有盛大歡迎式。不過，翁山待在玉里的時間不長，約2個月就回國。

除了「緬甸國父在玉里」的故事，還有許多老照片，從玉山大戲院、玉里第1代及第2代圓環、玉里羊羹創始店、玉里協天宮遭地震震垮的老照片等；參觀民眾吳佳陵還從一張中城國小的畢業照中，找到時任校長的姑丈林振興的照片，她說，姑丈已96歲，住在吉安鄉，身體很健康！

陳世淵多年來四處蒐集有關玉里鎮的老照片、繪葉書（明信片），收藏累積達到3000多張。他說，從收藏中挑出100張展出，每一張照片都有一段故事，他說，非常感謝提供老照片的民眾、收藏家，若沒有他們，就沒有這樣有意義的展出。他希望100張照片的100個故事，讓玉里人一起來回味玉里的百年過往。

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