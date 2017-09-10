高中國文文白比例之爭 文言文派大勝 占比仍高達45-55％

教育部次長林騰蛟（中）、國教署署長邱乾國（右）在課審會後，說明會議結論。（記者劉信德攝）

2017-09-10 20:44

〔記者林曉雲／台北報導〕高中國文的文言文和白話文比例之爭，教育部課審大會今天晚間說明表決結果，文言文派大勝，教育部國教署署長邱乾國表示，高中國文的文言文占比，表決結果是依照研修小組草案，文言文占比將仍高達45到55％。

邱乾國表示，對於文白比例有很多討論，與會委員認為要達到學習重點，是否一定要依照研修小組草案45到55％？因此提出4個修正動議：全刪文言文比（亦即不限定文言和白話各占比多少）、40到50％、30到40％、30％，經3小時討論對話，付諸表決，4個提案未達過半數門檻，4個提案均未成立，故維持草案內容，45到55％。

文化基本教材 選材不限四書

邱乾國進一步說明，4個提案的表決票數，在場45人，全刪文言文比（亦即不限定文言和白話各占比多少）同意13人、反對21；40到50％一案有21人同意、14人反對、30到40％一案有15人同意、9人反對；30％16人同意13人反對，均未達過半數門檻。

中華文化基本教材是否要列出選材範圍，分組建議應刪除，46人在場，有27人同意刪除，已過半數，因此刪除選材範圍，文化基本教材應更寬廣，不限四書，而可含墨子、莊子等諸子百家。

白話文選以台灣新文學作家作品為主

至於在每冊應選一課文化經典部分，選材範圍如《詩經》，分組建議刪除選材範圍，47人在場，22人同意，21人反對，贊成未過半，故依研修小組草案文字而未變動。至於教材編選部分，課審大會無異議通過白話文選以台灣新文學作家（含原住民）作品為主，決議由研修小組定義什麼是台灣新文學，以利教材編選的依循。

至於選文篇數是20篇或10篇？教育部次長林騰蛟表示，這部分因為在附錄，今天尚未討論到，預計9月23日討論。