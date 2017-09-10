日治時代 台灣人差點被移民到南洋？

2017-09-10 20:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕研究「日本在台移民村」歷史的國立台灣師範大學台灣史研究所教授張素玢，今應邀在南投縣草屯鎮老書店演講有觀眾探詢「日治時期曾把台灣人移民南洋計畫」真實性，張素玢說，林獻堂「灌園日記」有記載，曾探詢台灣總督是否要把台灣人移民到南洋的傳言，但對方並未正面回覆。

張素玢長時間做日本在台移民村的研究，並集結出版了「未竟的殖民─日本在台移民村」一書，今日應邀在南投縣草屯鎮最老的三省堂書局演講，南投縣副縣長陳正昇及地方多位藝文界人士都被吸引前來聆聽。

張素玢說，在十九世紀日本鼓勵移民，而來台移民是有計畫的「南向政策」，先到亞熱帶的台灣，再到熱帶的東南亞，「同化」列為戰略主軸。為了安置移民，一九三二年濁水溪整治告一段落，沿岸出現五千多公頃的浮覆地，就成了「日本的移民村」，其中南投縣名間的新民村也是其中之一，台拓株式會社在此建十九間房子，中間的曬穀場就是現在新民國小。

南投縣文化資產學會理事長梁志忠，在問答時間中提問，從他父親口中得知，當時日本的南向移民，曾有規劃把台灣人移民到南洋或移到中國，不知是否屬實？

張素玢回復，林獻堂曾在「灌園日記」記載，曾詢問台灣總督此傳言的真實性，並強烈表達台灣人絕不可能被移民的立場。當時台灣總督並未正面回覆。而從台灣總督府史料中則未有相關的紀錄。