獨家》觀光不熱惹的禍？台鐵運量成長營收卻下滑

台鐵運量成長營收卻降低，竟會與觀光不熱有關連。圖為每次動態復駛都會吸引大批民眾的蒸汽機車仲夏寶島號（圖：台鐵局提供）

2017-09-10 20:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕旅運量成長、營收卻下滑，台鐵去年上半年出現近17年來首度2.97億元淨利，今年受到國旅不旺、觀光客減少等因素，導致收入減少；加上人事成本增加及作帳方式改變等，今年上半年淨損1.98億元。

不過，台鐵今年上半年旅運量達1億1580萬人次，較去年同期1億1420萬人次，成長約1.36%；但是客運收入扣掉退回與折讓後僅約90億元，較去年同期減少0.55%。台鐵局長鹿潔身表示，今年雖然每日平均人次有增加，但主要都是短途通勤旅次，且現在使用電子票證享9折優惠乘客越來越多，客運營收才會減少。

台鐵今上半年平均每人搭乘距離（延人公里）約47.1公里，較去年同期減少超過0.6公里，台鐵局官員認為有許多原因，包含今年前往花東旅遊沒有往年那麼熱絡，雖然暑假期間運能大幅提升，搭乘人次並未增加多少；以往國內會搭火車進行中長程旅遊的遊客改出國旅遊比例應有增加；去年許多中客都從蘇澳新站搭火車前往花蓮，今年也明顯減少。

台鐵去年上半年有盈餘，但全年仍虧損10.14億元，引來外界不解與質疑，因此，今年調整作法，有些費用是全年支出，例如攤提或集中在下半年需大筆支付，今年透過作帳平均分攤到每個月；像是10月要繳地價稅，去年就繳了約2.5億元，今年在帳目上就分攤到每個月。

鹿潔身說，還有台鐵工會為員工爭取的許多權益、勞基法修正等情況，都會使成本增加。據了解，去年10月開始發夜點費，人事成本平均每年要增加1.2億元；今年實施營運獎金併轉業加給後，除每月微加薪外，年終獎金跟考成獎金都會明顯增加，預估每年人事成本增加2億元。還有行政院已核定危險津貼，目前電務人員還在爭取要列為第1級，每月可領3000元，屆時處理完畢後，就可從今年6月1日起計算發放，對於人事成本也增加一筆不小金額。