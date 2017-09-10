中壢首次「賽」環保神豬 誰最具冠軍相？

以各式資源回收物品打造的環保神豬，創意、吸睛十足。（記者李容萍攝）

2017-09-10 19:44

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢仁海宮傳承100多年歷史的中元慶典活動，今年首次舉辦環保神豬競賽暨慶讚中元創意神豬遶境，總計20頭環保神豬下午一字排開展示，環保神豬PK、互別苗頭，究竟誰最具冠軍相？吸引民眾駐足觀賞。

參賽環保神豬的隊伍，主要以在地社區、學校為主，透過徵件評選出20件而且各有特色，以鋁罐、瓶蓋、草繩、鐵桶、花布等多元回收資源為材料，打造黃金豬、花草豬、閱讀豬、飛天豬、3隻小豬、天蓬大元帥等造型維妙維肖。

桃園市長鄭文燦下午主持創意神豬遶境起駕儀式表示，「創意神豬遶境活動」展現客家人愛物惜物、就地取材的傳統，中元節殺豬公酬神的歷史長達200年，在環保觀念帶動下，改由「環保創意神豬」取代，讓社區鄉親競賽及遶境，讓人耳目一新，相當吸睛。

鄭文燦說，今晚在延平路封街舉辦好客祈福晚會，邀請詹雅雯、官靈芝、阿喜（林育品）、JR（紀言愷）、青鳥合唱團、大台風樂團接力表演，周邊還有客家闖關體驗及文創市集，希望藉由中元慶典藝術節，讓更多年輕人了解傳統習俗。

包括市府客家事務局局長蔣絜安、中壢區長林香美、仁海宮董事長李合艦等人，沿途也發放「平安豬」造型饅頭給民眾。

以各式資源回收物品打造的環保神豬，創意、吸睛十足。（記者李容萍攝）

以各式資源回收物品打造的環保神豬，創意、吸睛十足。（記者李容萍攝）

以各式資源回收物品打造的環保神豬，創意、吸睛十足。（記者李容萍攝）

以各式資源回收物品打造的環保神豬，創意、吸睛十足。（記者李容萍攝）

以各式資源回收物品打造的環保神豬，創意、吸睛十足。（記者李容萍攝）

以各式資源回收物品打造的環保神豬，創意、吸睛十足。（記者李容萍攝）

以各式資源回收物品打造的環保神豬，創意、吸睛十足。（記者李容萍攝）

以各式資源回收物品打造的環保神豬，創意、吸睛十足。（記者李容萍攝）

以各式資源回收物品打造的環保神豬，創意、吸睛十足。（記者李容萍攝）

以各式資源回收物品打造的環保神豬，創意、吸睛十足。（記者李容萍攝）