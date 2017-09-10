父母心愛護學生 補習班創辦人獲表揚

2017-09-10 21:34

〔記者方志賢／高雄報導〕創辦補習班30年的施耀宗以父母心愛護學生，曾有學生父母離異，他長期邀學生到家裡吃飯，並付出關懷，這名學生奮發向上，當上屏東地檢署檢察官。施耀宗今獲頒高雄市補習班暨兒童課後照顧服務中心「師鐸獎」的優良創辦人。

高雄市教育局今在前鎮國中舉辦補習班暨兒童課後照顧服務中心「師鐸獎」表揚活動，有58位優良教師、主任與創辦人獲獎。

冠南補習班創辦人施耀宗從小家境貧困，靠打工與家人借貸完成學業，退伍後就開設補習班，迄今已30年，由於出身清寒，對於弱勢學生的處境感同身受，有學生從國小學費欠到國中畢業，他都不忍催繳，曾有一年呆帳高達100多萬元。

施耀宗說，有名國中學生父母離異，因為家庭聯絡簿都未填寫，他去家庭訪問，才發現學生與阿嬤同住，房間裡僅有衣櫃及床鋪，沒有桌椅，學生每天趴在床上寫功課。他後來邀學生到家裡吃飯，鼓勵力爭上游，學生也很爭氣，國中畢業後，順利考上雄中、大學念政大法律系，現在當上了屏東地檢署檢察官。

寰宇外語補習班負責人林神龍榮獲特殊貢獻獎，他長期幫助補習班貧困學生就學，協助同質補習班不預警歇業時，學生的轉介以維持學生受教權益，去年3月兩家補習班無預警倒閉時，他自願提供近40名學員急迫性課程。

獲頒優良教師潘儀娟是善群補習班老師，她的教學採取3到4名學生的小班教學，親自面對面授課，班內學生不僅英文測驗獲得好成績，更獲選模範生。

力行補習班黃寶玉獲頒優良主任，她高中畢業即進入補習班工作，曾任櫃檯接待、擔任輔導學生心靈導師、至接任協調管理人力資源之主管職務，深耕補教長達近30年。