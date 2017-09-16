天天吃好料》林園「憶春風」麵館 自然蔬果入菜吸人氣

牛肉麵只賣80元。（記者洪臣宏攝）

2017-09-16 09:06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區「憶春風」麵館開業才18年，老闆周法國、妻子呂竺潔在湯底、食材選擇上崇尚自然，堅持用蔬果取代人工調味，在一連食安風暴後，連辣椒醬、X.O醬都自己調製，因而能在美食林立的老街打出一片天。

憶春風位於文化街上，緊鄰福興老街，附近為林園區行政、教育中心，超過一甲子、百年美食老店群集，周法國說，剛開店前半年虧損嚴重，但他沒有放棄，不斷研發才能存活，迄今仍不斷學習。

周法國表示，一開始店裡的牛肉麵很難吃，有位老伯卻常常捧場，有天他突然說：「如果牛肉麵做得起來，這間店不會倒。」從此發憤鑽研、四處品嘗，17年前到台北蜜月旅行還吃了一碗240元高檔牛肉麵，妻子卻捨不得吃。

他看了卡通「小當家」3次，把劇中台詞「陽泉酒店的傳統就是顛覆所有傳統」當作座右銘，揚棄了師傅教他的方法，只用昆布、洋蔥、芹菜、紅白蘿蔔等蔬果熬煮湯底，不加任何人工調味料。他強調，「自然」就是他對料理及人生觀態度。

用了7、8種牛肉，最後選擇美牛「扁腱」（舌後肉）為主要食材，他表示，雖然沒有腱心或牛腩來得高檔，但只要妥善去油、去筋，善用料理方法，就可以吃出牛肉的嚼勁與Q彈。1碗牛肉麵賣80元，周法國說，他花了最多時間在牛肉麵上，雖然賣得好，但這也是最不賺錢品項。

接連爆發食安風暴後，他不怕麻煩自製調味料，他說，本身是環工科畢業，有喜歡研究的精神，嘗試了多種配方並請老顧客品嘗，才會決定最終版本。他自豪地說，有人是為了吃辣椒醬上門，X.O醬選用新鮮食材，X.O醬麵也成為鎮店招牌之一。

滷味也是必嘗料理，周法國只用4、5種中藥調配滷味醬汁，並選用大品牌醬油膏自己調醮汁，他認為這樣才吃得出食物原本的味道。

店內還有浪漫場景。周法國出身空軍軍樂隊，擅長長短笛，呂竺潔音樂科班畢業，曾組Band擔任Keyboard手，2人因音樂結緣，也都無法忘情音樂，偶而會在店內琴瑟和鳴，自娛娛人。周法國說，有機會會把手藝傳授出去，如此才能完成「音樂麵館」的夢想，讓吃麵也能別有一番享受。

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