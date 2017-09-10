用骨頭也能聽歌 骨傳導無線耳機實測

骨傳導耳機能透過頰骨傳遞聲音（記者譚偉晟攝）

2017-09-10 22:06

〔記者譚偉晟／台北報導〕對於喜愛路跑或是騎單車的民眾而言，通常都會選配方便攜帶的耳機，藉此在運動中提供音樂激勵。不過佩戴耳機多少存在聆聽疲勞的問題，對此透過骨骼傳遞聲波骨傳導耳機應運而生，透過開放式的聲音傳導設計，即使沒有將耳朵與外界隔絕，也可以清晰地聆聽音樂歌曲。

與過去常見的耳機不同，Trekz Titanium所推出的骨傳導耳機的外型較為奇特，原因在於兩個方塊狀的結構並非適用於塞入耳道內，或是遮蔽耳朵來提供清楚聲音。它的原理是將聲音轉換成細微振動波，振動波再通過頰骨直接將聲音傳達到耳內，這和一般人在吃飯喝水時，所聽到的聲音是相同的原理，也就是透過骨骼來傳導聲音。

然而畢竟與一般耳機不同，在實際測試中可以感受到聲音的表現明顯偏向中高音，不過在音樂的清晰度上則已足夠運動使用。由於沒有置入耳道的問題，因此沒有長時間配戴耳道或是耳朵不適的狀況，使用時也能同時聆聽環境狀況。此外透過藍牙4.1技術提供的連線效果也相當穩定，不過受限於藍牙傳輸的範圍，需要確保耳機和智慧型手機能維持一定距離。

至於骨傳導耳機過去被詬病的漏音問題，也就是用戶週遭的人仍會聽到音樂的問題，Trekz Titanium透過技術上的提升做了相當不錯的改善，即便是音量調到最大外人聽起來也僅有細微的聲響，一般使用也不會使用到最大音量就能清晰聆聽。對於有運動需求的民眾而言，骨傳導耳機目前的效果表現，已經可以作為音樂聆聽的選擇之一。