台南傍晚地震高鐵暫停 安全偵測後已恢復通行

2017-09-10 18:21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市今天下午近5點時發生地震，高鐵行經嘉義路段的4列車，因DWS地震偵測器作動，基於安全，暫時停車，經巡軌確認安全無虞後，已恢復正常通行。

根據中央氣象局觀測資料，地震發生在今天下午4點56分，規模3.8，震央在台南市六甲區，由於感應較強的地方是台南至嘉義之間，因此當時行經嘉義路段的4列車，因偵測器作動，暫時停車，等候檢查。

高鐵人員立刻巡軌，進行安全偵測，確認安全無虞後，開始放行，歷時約15分鐘，行車已恢復正常。