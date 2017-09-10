跳脫瘟神、厲鬼說法 他花20年寫「台灣王爺信仰」

2017-09-10 19:05

〔記者葉永騫／東港報導〕學者常說王爺的起源都是瘟神、厲鬼，讓信仰王爺的東港文史學者陳進成相當不服氣，花了20年的時間收集資料，實地調查了3、4百間廟宇、拍下了數十萬張的照片，寫成了「台灣王爺信仰」，跳脫了一般學術的說法，以信仰者的認知來介紹179位王爺的介紹，成為台灣第一本有系統收集王爺信仰的書籍。

東港文史學者陳進成最近出書了，成了宗教界的盛事，從小在東港漁村長大，家中就是拜王爺、神明，王爺信仰的起源、身分、事跡都是陳進成最想知道的事，但往往因為資料不齊或者有所廟方有所保留，不易查證，而學者則多以瘟神、厲鬼說來說明王爺文化，但是這種說法如果成立，那麼拜王爺豈不是拜好兄弟嗎？這與民間基層的認知差距相當大，因此他才會花了20年時間收集廟宇沿革、石碑資料並參考網相關文史工作者的認真，並以1年半的時間撰寫成書，將各王爺的姿態、冠帽、外袍及祭祀廟宇作簡單的介紹，給所有信仰者多一層的認識。

陳進成表示，這20年的田調中，花了很多心力，也克服了很多的困難，但每次遇到難題時總覺得有王爺的力量在背後支持著他完成，到了最後集結成冊刊印時，更還發生許多的阻礙和誹謗，讓他身心俱疲，成了他最大的考驗，現在終於鬆了一口氣完成了心願，將王爺文化說明清楚，至於未來是否再出續集，就視上蒼是否允許了。