怪哉！疑思念日本家鄉 南投櫻再開「9月花」

時序入秋，南投縣鹿谷鄉石馬公園河津櫻又開出「9月花」，令人嘖嘖稱奇。（記者謝介裕攝）

2017-09-10 17:59

〔記者謝介裕／南投報導〕「櫻」該開了嗎?時序入秋，南投縣鹿谷鄉石馬公園河津櫻又開出「9月花」，粉白花朵綻放枝頭、爭奇鬥艷，吸引往來民眾目光，也是自2012年迄今，連續6年出現「1年開2次花」的奇景，令人嘖嘖稱奇﹗

鹿谷鄉小半天石馬公園，原本是荒蕪的公墓用地，2007年在台灣及日本李登輝之友會致贈500株日本河津櫻花樹後，也才正式啟動塑造「櫻花森林美景」的社區再造計畫，且經公所、社區人員攜手同心照顧下，500株河津櫻不但「頭好壯壯」，且已繁衍出第2代，目前數量已增至800多株，更彰顯出「河津櫻台日情、登輝友意相挺、石馬園花海奔…」等「河津櫻花誌」中的意義。

南投縣府工務處長陳錫梧及其擔任縣議員的妻子許素霞，因住家位在石馬公園附近，長期擔任志工幫忙園區除草、施肥、抓蟲等相關工作，陳錫梧夫婦表示，2012年河津櫻首度開出「9月花」時，外界多半認為是氣候異常才導致花序錯亂提前開花，怎料，翌年1、2月櫻花花期時，園區河津櫻也照樣盛開，且花況較「9月花」更美，迄今已連續6年在1年內開2次花，恐非氣候異常足以解釋﹗

況且，近年來賞櫻蔚為風氣，縣內各式各樣櫻花品種相當多，何以唯獨石馬公園河津櫻9月開花?並成為全台絕無僅有1年可賞2次櫻花的場所，究竟原因為何?不但令人費疑猜，也是各界在賞花之餘，最好奇、關注的焦點。

農委會特有生物研究保育中心植物組長許再文說，針對石馬公園河津櫻1年開2次花問題，地方民眾均以風水好、地靈人傑等正面態度視之，以坊間通俗說法，「9月花」可看作是河津櫻「思鄉」的一種表現，惟從自然生態專業角度而言，植物開花與光、溫度、養分3大要素有關，入秋後，石馬公園氣候變得更涼爽，加上短日照，與河津櫻在日本家鄉生長環境相似，才會出現「9月花」。

而據地方民眾提供的資料，「9月花」往往到11月上旬便結束，且開花率僅2、3成，換言之，河津櫻仍保留許多能量，所以在翌年花期到來時才能再度開花，但確實原因仍有待進一步研究，才可望找出真正的答案。