賴市長變賴院長 台南鄉親：無可迴避龍崎掩埋場爭議

位於月世界地形中的龍崎工廠，因掩埋場計畫引發爭議。（記者吳俊鋒攝）

2017-09-10 17:46

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南龍崎區的事業廢棄物綜合處理中心計畫爭議已久，原先市政府以不核發水土保持施工許可，阻擋該案的執行，如今「市長變成院長」，反對興建的自救會幹部，以及當地居民等都認為新任閣揆賴清德已無可迴避，並公開喊話，希望他能儘速撤銷該案，保住月世界的自然美景。

退輔會的龍崎工廠，因應民營化轉型的掩埋場計畫，遭質疑位於河川上游、地震斷層帶，恐引發污染與安全等問題，環團反對、住戶抗爭，但也有居民贊成，長期來雙方角力，爭議一直持續著。

龍船里反對有毒廢棄物掩埋場自救會總幹事高清南，在臉書PO出給新任閣揆賴清德的陳情信，盼他公開表態，撤銷該計畫，更應履行當年行政院長吳敦義提出的替代方案裁示。

高清南指出，賴清德曾於6年前在行政院會向吳敦義要求暫緩執行龍崎掩埋場計畫，當時獲得的裁示是環保署、退輔會、經濟部、市政府應繼續協調，若月內無法突破，取得共識，就不做進一步推動，另提替代方案。

高清南提到，之前市政府可以中央決策為理由，暫時擱置該案，如今賴清德擔任閣揆，面對同樣的爭議，已無可迴避，希望他能履約換址，讓當地發展觀光。

高清南說，他每5天會重複PO文，在臉書公開陳情，直至賴揆有善意回應為止。

而場址所在的牛埔里長陳永和，也極力反對該案，他表示，發展觀光是賴清德在市長競選期間的重要政見之一，當地農塘已成為熱門景點，沒有理由讓事業廢棄物進駐，呼籲政府變更掩埋地點，不要讓世界級的自然景觀飽受荼毒。

陳永和肯定賴清德6年來在市政府期間未發建照的擔當，但他認為，這項計畫不僅民意反對，更是選址錯誤，希望新閣揆能「一本初衷」，果斷處理。

代理市長李孟諺則強調，仍將維持過去一貫的立場，在中央與地方未達成共識前，不會核發水土保持的施工許可。