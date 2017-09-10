堅持用台灣鮮牛皮製鼓 莿桐梁正穎要做台灣唯一

梁正穎從繁複皮革的選裁，到細膩的繃鼓調音都採用古老技法。（記者詹士弘攝）

2017-09-10 17:17

〔記者詹士弘／雲林報導〕當多數鼓廠因成本及用皮取得困難，改採合成皮製鼓的現在，由第二代接棒、帶領永富製鼓廠走過第70年的梁正穎，仍堅持使用台灣現宰牛皮作材料，他「不搶第一，但要做唯一，別人無法堅持的，他堅持。」

由彰化製鼓大師黃秀邦所創辦永富製鼓廠，搬到莿桐鄉已有很長一段時間，目前傳承給女婿梁正穎，是國內碩果僅存非「台灣牛皮」不用的製鼓廠，曾造出直徑逾150公分的大鼓，也是少數能將原木挖洞，直接製鼓的鼓廠。

製鼓達人梁正穎表示，他24歲開始學習製鼓，承襲彰化北派古老傳統製鼓技藝，岳父交給他的就是「堅持」兩個字，一定要用現宰的牛皮製鼓，早上殺牛，兩個鐘頭後就得進行牛皮處理，而且是做過工的「功德牛」，做出來的鼓才有機會做成寺廟的鼓。

57歲的梁正穎說，台灣牛皮做成的鼓，聲音比較「活」，使用壽命長，但缺點就是製作過程「厚工」，不僅要曬鮮牛皮，為了要讓牛皮變的更柔軟、更有韌性，必需在鼓皮上不停的踩踏，一天得不停踩上8小時，其中小鼓得踩上一天，大鼓得花兩個禮拜，一步一腳印，還得使「暗勁」，不踩聲音就不好聽，整個踩皮過程就像在修行。

一般的化學皮不用踩，直接就能製鼓，梁正穎表示，兩者成本當然不一樣，但他還是信守岳父的指示，「堅持」用台灣牛製鼓。

梁正穎強調，他不搶第一，但要做唯一，如此辛苦製鼓，其實所賺有限，「漲不肥、餓不瘦」，岳父的鼓廠叫「永富」，就是希望顧客「永遠富貴」，代表對客人的祝福，他唯一所得就是成就感，只要客人出的難題，他都能解決，所以不論是美國神韻藝術表演團的要求製作的「三面」神韻鼓或慈濟大雄寶殿寶鐘鼓，都能「客製化」。

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