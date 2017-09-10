柯P看林默娘Cosplay 竟諷表演者胖

郭嘉儀為「西門享樂祭-Cosplay」第3屆冠軍及第2屆季軍，她表示，自己今年已經將近40歲，已經有一個7歲女兒，玩Cosplay已經有23年。（記者鍾泓良攝）

2017-09-10 16:53

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天到西門町參加第四屆「西門享樂祭-Cosplay決戰西門町」決賽活動，今年Cosplay大賽除了一般表演組外，特別也推出符合西門傳統信仰的林默娘裝扮組。然而當柯到場時已輪到最後一組Cosplayer「魁Mei」的表演，柯致詞時卻快言快語，說自己到剛到時看到台上林默娘，想笑又笑不出來，「不過後面馬上有人說，只有這個比較胖而已，他知道我在想甚麼」，隨後自己大笑。

Cosplayer「魁Mei」郭嘉儀為「西門享樂祭-Cosplay」第3屆冠軍及第2屆季軍，她表示，自己今年已經將近40歲，已經有一個7歲女兒，玩Cosplay已經有23年。對於市長的發言，她說柯文哲之前在參加活動也有舉辦漫畫「火影忍者」中的主角「漩渦鳴人」，那她也講一句那是年輕人才可以扮的角色，「難道他年紀大就不能扮了嗎，一樣的道理。」

郭嘉儀說，希望市長可以多了解Cosplay文化，她解釋Cosplay這塊無論是身材、外表還是性別，大家都已經超越這些無限制的東西；如果柯未來想要推廣動漫這塊，應該多站在他們的立場去了解文化。她也體諒，市長可能是無心之過，應該是因為來不及準備。