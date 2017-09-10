黑猩猩「逃獄」 動物園:牠聰明四肢有力...

木柵動物園今日有1隻黑猩猩逃跑，讓遊客當場嚇傻。（資料照，記者臺大翔攝）

2017-09-10 17:24

首次上稿 16:55

更新時間 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市木柵動物園黑猩猩「莎莉」今下午1點35分「逃獄」翻出柵欄，跑進遊客動線，朝人群追逐，現場民眾嚇得驚慌逃跑，所幸無人受傷，對此，動物園指出，初步研判今中午猩猩可能是利用凹陷處或植物氣根借力使力，才翻越「電牧線」跑出展場。

綜合媒體報導，35歲（相當於人類87.5歲）的黑猩猩莎莉今下午1點35分左右翻出柵欄，所幸無人受傷，動物園發言人曹先紹受訪時表示，黑猩猩展區有2道防線，一道為具有「安全高度」的鋼筋混凝土牆，另一道防線則是電牧線，安置在牆壁上方，碰觸時會通電。

曹表示，黑猩猩相當聰明，且四肢皆有力，有機會就會往外走，且只要展場內有任何可施力的物品或牆面有破損，牠們便會拿石頭敲打，或有如藤蔓等植栽，也會讓牠有施力點，借力使力，衝出展場。

他指出，展場內雖設有動物防逃機制，但莎莉每天摸索場地，初步研判今中午可能是利用凹陷處或植物氣根，借力使力，才得以翻越「電牧線」，跑進遊客動線。他說，儘管有第2道防線，但動物們被電到時不是往前衝，就是往後退，莎莉可能往前衝，就跑出展場。

另外，園方指出，有遊客看見猩猩出現，發覺不對勁，馬上通報動物園處理，約20分鐘由和莎莉平時感情不錯的保育員將其帶回展場內，幸好並未進入遊客觀賞區，無民眾受傷，園方強調，雖平時有巡檢，隔牆與防逃設施也都符合安全高度，但百密總有一疏，將會進行檢討，加以改善。