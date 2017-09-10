辣妹伴隨神豬「路過」義民廟 義民節吸睛百分百

義民祭的電子琴花車辣妹無法在廣場前熱舞，只能「路過」，但一樣吸睛，殺死不少人的手機或是相機電池。（記者黃美珠攝）

2017-09-10 16:44

［記者黃美珠／新埔報導］今天是義民節，40多頭神豬、神羊在義民廟前廣場一字排開，信眾萬頭鑽動。依例，得獎的神豬都會請電子琴花車來「佐」辣妹鋼管秀吸引信眾和遊客注意，一展榮耀。雖然義民廟禁止電子琴花車進入廟前廣場，但是今天依舊有幾輛電子琴花車的辣妹伴隨神豬、神羊載歌載舞「路過」義民廟，引人搶拍。

義民祭的電子琴花車辣妹無法在廣場前熱舞，只能「路過」，但一樣吸睛，殺死不少人的手機或是相機電池。（記者黃美珠攝）

義民廟總幹事魏北沂直言，為了端正禮俗，恢復正統的客家文化和古禮，義民廟在去年取得無形文化資產的資格前，就開始勸阻電子琴花車文化跟義民祭典混為一談，去年正式禁止花車、辣妹鋼管秀隨著神豬、神羊進入廟前廣場，而改以客家八音演出取代。

今年特等獎神豬的丰采。（記者黃美珠攝）

他說，明年由芎林接棒輪值主祭，出身該鄉下山村的總爐主鄭復寧因為該村是致力客家平口獅的傳承基地，所以今天交接上任後決定，明年的創意踩街秀將號召全國的客家平口獅大會串演出，擴大客家文化傳承的面向。

今天的義民節，萬頭在新埔義民廟前廣場鑽動，只見神豬、神羊、以及客家八音演出，不復見電子琴辣妹鋼管秀。（記者黃美珠攝）

另有鑑於這個祭典是國家級的，為了便利遠來的遊客不錯過，芎林祭典區也決定明年的神豬、神羊比賽將恢復古禮依時舉行；也就是義民節當天下午3點前，所有神豬、神羊一律朝向義民廟敬拜，下午3點後才轉向，普渡到當晚10點才收攤。

今年的神羊特等賞。（記者黃美珠攝）

只是今天神豬、神羊進場時，還是有得獎的飼主請來電子琴花車辣妹演出增添光彩。約有4、5輛花車業者表明遵守廟方的規定，只是「路過」、隨後就離去，但是依舊吸引許多人猛拍。

特等獎實重1328台斤 神羊特等賞羊角長3台尺8台寸半

這次義民廟神豬比賽共有39頭報名出賽，其中有17頭實重超過1000台斤，特等獎由戴聞廣奪得，實重1328台斤。神羊特等賞由鄭茂灶和徐萬乾共有，神羊角總長度是3台尺8台寸半。

新竹縣長邱鏡淳（右2）、副縣長楊文科（右）一起向特等神豬得獎人戴聞廣（中紅衣者）致賀。（記者黃美珠攝）

有趣的是，今年的神豬和神羊競賽有多人同時登上「雙榜」。例如：鄭茂灶的神豬也奪得貳等獎；徐萬乾的神豬則是肆等。神羊壹等賞的翁吳有妹和參等賞的莊木郎，他們的神豬則各自拿到參等和肆等的佳績。