大象悲歌！大象的血淚表演 不為人知的揭殘內幕…

很多人會在泰國騎大象與欣賞大象表演，然而騎得開心、看得過癮，卻不知道大象背後付出多少的血淚代價。（圖擷自《我在泰國天氣晴》的臉書）

2017-09-10 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕泰國的大象表演一直以來都極富盛名，它是眾多觀光客必遊的觀光景點，甚至有人會在當地體驗騎乘大象之感。

「請大家來泰國不要再騎大象跟看大象表演了」，《我在泰國天氣晴》的臉書上有一篇報導，引起眾人矚目，這是有關不人道對待動物的話題。內容中提到，很多人會在泰國騎大象與欣賞大象表演，然而騎得開心、看得過癮，卻不知道大象背後付出多少的血淚代價。「你看到的大象只是象夫願意給你看到的大象」，原PO指出象夫把大象痛苦的一面給完整隱藏起來。

原PO表示，大象每載一次人，脖子上的頸椎都會傷害一次，直到牠受傷無法載人為止，才能「除役」，然而大象被利用完後卻沒有受到應當的對待，遭棄置一旁殘老終死。「所有的訓練必須要由痛來訓練」，原PO繼續說道，大象在訓練給人騎乘的過程是非常殘忍的，因其象皮深厚，必須使用開山刀刺進大象，嗷嗷大叫的大象鮮血直流，為了讓大象聽話，牠的腳還會被用鐵鏈鎖起來，這些都是為了滿足人類的一己之私。

「為什麼大象必須要供人騎乘，為什麼大象必須要學會畫畫，為什麼大象必須要會踢足球，大象是一個很有靈性且很可愛的動物，應該要放生給牠回歸大自然裡」，原PO強調，動物不該當成人類斂財的工具，大象與貓狗無異，都是有靈性的動物，應該受到人道的對待，盼眾人不要成為虐待動物的幫兇，「我覺得應該要用自己很微薄的影響力來做對的事」。

網友表示，「請大家愛護動物，珍惜生命。」、「不知者就原諒我們吧！現在了解後，決對不會再去傷害大象了！」、「為人類犧牲奉獻，鞠躬盡瘁，連牙都不見了！」、「大象得到了什麼？」

大象每載一次人，脖子上的頸椎都會傷害一次，直到牠受傷無法載人為止，才能「除役」，然而大象被利用完後卻沒有受到應當的對待，遭棄置一旁殘老終死。（圖擷自《我在泰國天氣晴》的臉書）

大象在訓練給人騎乘的過程是非常殘忍的，因其象皮深厚，必須使用開山刀刺進大象。（圖擷自《我在泰國天氣晴》的臉書）