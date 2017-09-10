教學卓越獎，苗栗鶴岡國中獲最高金質獎。（湯秀琴提供）

2017-09-10 16:16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕教育部今年度的教學卓越獎揭曉，來自苗栗縣公館鄉的鶴岡國中，以傳統偶戲結合課程發展「光與影的身聲魅影」主題，得到教育部肯定，榮獲金質獎殊榮，讓人見到偏鄉學校只要教師肯付出，學生肯投入，一樣可以與眾不同。

鶴岡國中現任校長胡國偉認為學校能得獎必須歸功甫調任苗栗國中的前任校長湯秀琴，由於湯秀琴的付出，並且領導教師團隊規劃課程才能得獎。湯秀琴則說，能夠把偶戲結合不同主題並讓全校學生動起來投入，彼此教學相長，並且見到學生的進步，讓人開心。

湯秀琴說，鶴岡國中利用投影機投影，以類似傳統皮影戲方式，由學生寫劇情腳本，並且配聲配樂，除了讓學生體驗到傳統民俗技藝，也能針對不同課程主題，發揮各自的想法與見解，之後透過偶戲傳達。

鶴岡國中校方先以可愛蛋蛋人為主題，吸引學生興趣願意投入，之後因為曾經發生台北捷運發生震驚社會的鄭捷隨機殺人事件，校方讓學生以知名的歷史典故「荊軻刺秦王」為題目，書寫腳本時，融入各自對於生命的看法，學生也透過主題了解到互相尊重彼此生命的重要性。

此外，學校要求學生以「外星人在我家」為主題，學生發揮巧思，製作出外星人旁觀世界各地包括金字塔、比薩斜塔、自由女神像的想法與讚嘆，表達出學生的世界觀以及對於世界的好奇、想像力。

另外，知名的西遊記中的孫悟空三借芭蕉扇也成為題目，學生除了必須閱讀文本，並且努力製作出道具展出，演出有趣的故事，也從中強化學生的國語文能力。＃