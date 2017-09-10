新興國中祖孫日 三代同堂健齒互動樂

2017-09-10 16:09

〔記者王俊忠／台南報導〕南市南區新興國中利用假日舉行「祖孫開口一起笑」活動，近40名祖父母、家長與學生參與，請專業的牙醫師到校為老少進行牙齒健檢，每人也繪製牙齒寶寶小卡，讓祖孫之間感情更加緊密、笑開懷，場面溫馨感人。

新興國中輔導主任陳美怡表示，配合家庭教育中心代間傳承理念，以該校學區家長的特性規劃此活動，邀請牙醫師鍾政興到校講解健康與牙齒的親密關係，並為到場的阿公、阿嬤與家長、孩子們進行牙齒健檢，獲得好評。與會年紀最長八十三歲的阿公蘇連沛說，很高興能和孫子一起參加活動，學校安排足感心！

帶領繪製牙齒寶寶小卡的組長林秀璁說，藉由卡片製作，可以讓親子間距離更近，同時讓長輩動手做卡片，也是讓長輩保持身體健康的好方法。與會家長陳春菊說：「這是很有意義的活動，能獲得正確潔護牙觀念，也能凝聚家人感情」。學生蔡愉蓉說，會把卡片送給爸爸媽媽，謝謝他們的照顧；學生曾閎昱表示，經過醫師檢查，確認他的牙齒很健康，只需定期檢查，謝謝護士阿姨平常潔牙提醒。

新興校長蘇恭弘表示，新興國中緊鄰安平工業區，特別重視家庭教育的推動，感謝家庭教育中心協助，希望藉由代間傳承活動的設計，讓祖孫及親子之間關係更加融洽，共創學校、家庭、社區三贏。