海安路封街施工近1年 店家生意少賺

海安路封街施工，怪手開挖中央軸帶路面。（記者洪瑞琴攝）

2017-09-10 16:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕海安路軸帶景觀改造工程已啟動，全線工程將近1年，第1階段工期就約4個月，雖然開放兩側人行道通行，但多少會影響沿線商家作生意，他們希望市府減稅或有其他配套措施以減輕損失。

台南市政府副秘書長吳欣修表示，減稅措施牽涉國稅層面，但已要求相關單位督促施工路段儘速分期輪替，降低施工路段的店家衝擊，同時為避免過年購物消費旺季，將會趕在年底前階段性完工，或視情況開放部份通行，此外，施工期間若有大型市集或特別節日活動，也會在不影響施工安全下，局部開放。

海安路軸帶景觀工程（府前路至民族路段），採階段性封街施工；分成府前路到中正路、中正路到民生路、民生路到民族路3階段施工，全線工期預計明年6月完工。

由於各段需3個月左右封街施工，中央軸帶圍籬禁止車輛通行，只有開放兩側行人道通行。林姓店家反映，樂於配合市府美化市容，可是施工期不是只有兩三天的事，封街時勢必影響顧客進來意願，加上店前人行道路面地磚也要敲掉換新，「客人更不想進來了」。也有商家指出，封街禁止車輛進出，裝卸貨很不方便。

都發局表示，施工路段需於道路側邊挖深近2米樹穴，以及相關排水設施及突出平台打除等工程，因此考量施工動線、施工防護措施架設及車輛通行安全，分段封閉施工。