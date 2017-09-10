最棒生日禮物 41歲印尼外勞獲「桃園之星」特優獎

獲得桃園之星社福組特優獎的卡蜜拉（圖中），開心的與雇主徐夫婦合影留念。（記者魏瑾筠攝）

2017-09-10 16:12

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市勞動局今從100位外籍勞工中評選出40位優秀外勞，並由市長鄭文燦親自頒獎表揚；其中獲得社福組最高殊榮「特優獎」的印尼外勞卡蜜拉獲全場掌聲，感動得掉下淚、場面相當溫馨；她即將在18日過生日，直說這是最棒的生日禮物。

來台6年、41歲的卡蜜拉因離婚後需獨力扶養20歲及9歲女兒，隻身來台工作，平均兩年才能回家一次；去年7月才到現任雇主家中服務；卡蜜拉說，很感謝雇主一家人把自己當作親生女兒一般的照顧，每年生日還會替自己慶生，能獲得特優，算是最棒的生日禮物，家人也已經準備好，等回家後要好好慶祝一番。

雇主徐傑德表示，卡蜜拉主要負責照顧97歲母親的生活起居，因母親年事已高，經常半夜睡不著，盡責的卡蜜拉也都不睡陪著母親，且為了與講客語的母親溝通，也努力學習客家話，現在已經可以靈活運用客語與母親聊天、逗老人家開心。

徐太太表示，卡蜜拉的用心付出令全家人相當感動，她也把卡蜜拉當女兒，娶媳婦時，貼心的卡蜜拉還在一大早起床親手製作印尼糕點給親家吃；婆婆若是要外出或是回診，也會一早將婆婆梳妝打扮好，完全不用令人催促，盡心盡力的付出，得獎完全實至名歸。

經過雇主提名書審、勞工局到家訪視、面談外勞及綜合評審決議等四階段，選拔出「社福組」、「產業組」各20位優秀外勞；產業組特優獎由來台5年、任職於南亞公司的越南籍阮春文獲得。